Entre el 25 y el 30 por ciento de los municipios de Colombia están afectados por la violencia

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Entre el 25 y el 30 por ciento de los municipios de Colombia están afectados por dinámicas violentas, según ha denunciado el presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González.

"Hay zonas donde, a diferencia del promedio nacional, se presenta persistencia de asesinatos, masacres y desplazamientos", ha señalado, mencionando que en la zona noroeste de Antioquia, Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño "hay 170 municipios tremendamente afectados".

En una entrevista concedida a Caracol Radio, ha indicado que además que la violencia que se registra e Ituango, Caquetá y Cauca está relacionada con asuntos más complejos que únicamente el narcotráfico, ya que hay múltiples intereses que influyen en la continuación de estas dinámicas violentas.

Seis personas fueron asesinadas en ataques este domingo en los departamentos colombianos de Antioquia y Caquetá, mientras que siete han resultado heridas. En este sentido, González ha asegurado que estas masacres deben considerarse por el Gobierno colombiano, las autoridades y la ciudadanía como una "alerta".

Del mismo modo, ha reclamado una política distinta a la actual, que vaya más allá de la entrega de recompensas. "Que no sea simplemente ofrecer recompensas y hacer un consejo de seguridad", ha aseverado, ya que "eso no soluciona el promedio". "Esa plata no se entrega nunca porque nunca solucionan el problema y ahí la tienen guardada para el siguiente anuncio", ha remachado.

Así, González ha advertido de que si no se toman medidas "urgentes", 2021, que es un año electoral, puede ser igual de violento o más que 2020.