Abascal ve la victoria de Abelardo De la Espriella como "oportunidad" para que Colombia "recupere la libertad"

El líder de Vox, Santiago Abascal, posa junto al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, Abelardo de la Espriella. Imagen de archivo - SANTIAGO ABASCAL EN X

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella por su "gran victoria" en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país sudamericano, al tiempo que ha reivindicado este resultado como una "oportunidad" para que la nación "recupere" la "libertad, prosperidad y soberanía".

"Enhorabuena, amigo Abelardo, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia", ha indicado Abascal en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha defendido que los colombianos "tienen en la firmeza y la valentía del 'Tigre' --denominación con la cual se ha identificado al ultraderechista durante la campaña electoral-- una "oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado".

Concretamente, ha sido este domingo cuando De la Espriella ha cosechado el 43,74% de los votos frente al 40,90% obtenido por el izquierdista Iván Cepeda, quien cuenta con el respaldo del inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, según los últimos datos publicados por la Registraduría de Colombia, que apunta a un 99,9% del escrutinio completado. Ambos se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que tendrá lugar el 21 de junio.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo latinoamericano ha rechazado en un mensaje en redes sociales "los resultados del preconteo electoral de la firma privada de los hermanos Bautista", dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, involucrada en el proceso, porque, ha defendido, "debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado".