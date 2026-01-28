Abatidos siete miembros del Clan del Golfo, incluido uno de sus cabecilla, en el norte de Colombia

Archivo - Efectivos del Ejército en Pasto, Nariño, Colombia - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la muerte de siete integrantes del Clan del Golfo, durante un operativo de las fuerzas de seguridad colombianas en el departamento de Magdalena, en el norte del país.

"Como resultado de la operación, fueron neutralizados siete integrantes, entre ellos Wilson Darío Ruiz Vélez, alias 'Moisés' o '07', cabecilla de la estructura criminal, con más de 20 años de trayectoria y responsable de la expansión violenta del grupo en la región Caribe", ha destacado en redes sociales.

El ministro ha asegurado el comunicado que la "neutralización" de 'Moisés "fractura la cadena de mando, reduce la capacidad de violencia y fortalece la protección de la Fuerza Pública y de las comunidades", tras relacionarlo con "a masacres, extorsiones, desplazamientos forzados, confrontaciones armadas", incluido su papel "determinante en el asesinato" de un agente de la Policía Nacional en un ataque armado en abril del pasado año.

El operativo, ejecutado en la vereda Palma de Vino, en el municipio de Sabanas de San Ángel, ha estado respaldado por la Fuerza Aérea y la Fiscalía colombianas y liderado por la Policía Nacional, a quien el ministro Sánchez ha reconocido por su "profesionalismo, valentía y rigor".

"El Estado logró la afectación más importante de los últimos diez meses contra el cártel narcotraficante del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, debilitando de manera significativa su capacidad criminal", ha celebrado.

El Clan del Golfo, designado desde mediados de diciembre como banda terrorista por las autoridades de Estados Unidos, alcanzó meses antes con el Gobierno de Colombia una serie de compromisos, entre ellos la sustitución de cultivos ilícitos en al menos cinco localidades donde opera el mayor cartel de drogas del país latinoamericano.