Abelardo de la Espriella busca apoyo en las derechas para vencer a Iván Cepeda en la carrera presidencial

Colombia.- El candidato presidencial Abelardo de la Espriella apela a las derechas para derrotar a Iván Cepeda

COLOMBIA, 9 Mar (EUROPA PRESS)

Este lunes, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella hizo un llamado a las fuerzas conservadoras del país para establecer un pacto de no agresión de cara a las próximas elecciones de mayo, donde el candidato progresista Iván Cepeda se presenta como principal favorito para suceder al actual presidente, Gustavo Petro. "Hay votos suficientes para derrotar a Cepeda si nos sumamos todos", expresó De la Espriella tras evaluar los resultados de las recientes elecciones legislativas y las primarias que se realizaron de manera simultánea para definir a los candidatos presidenciales del 31 de mayo.

En una entrevista concedida a Blu Radio, De la Espriella propuso un pacto entre los candidatos "que defendemos la libertad, la democracia y la institucionalidad para no permitir que nadie de la gente que nos sigue agreda a los otros". Según él, este acuerdo facilitaría la identificación de cualquier persona que "se atreva a maltratar a uno de los candidatos que puede derrotar al heredero de este régimen", en clara referencia a Cepeda.

El candidato ultraderechista también destacó la importancia de mantener una buena relación con otros aspirantes de derecha, mencionando su apoyo a Paloma Valencia, del uribismo, en caso de que ella avance a una segunda vuelta. "Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta y si yo paso a la segunda, estoy seguro que ella se viene conmigo", afirmó, aludiendo al respaldo recibido por Valencia en las primarias del uribismo, donde obtuvo más de 3,2 millones de votos.

Adicionalmente, De la Espriella celebró el "épico" ingreso de su partido Salvación Nacional al Congreso, donde contará con tres escaños en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, marcando un hito para la agrupación en el escenario político colombiano.