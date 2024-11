Absuelto Santiago Uribe, hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, en un caso por paramilitarismo

Petro plantea llevar el caso a la justicia internacional

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Colombia ha decidido este miércoles absolver a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de homicidio y concierto para delinquir agravado en un caso que investiga su presunta participación en el grupo paramilitar 'Los doce apóstoles'.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia (norte) ha anunciado la decisión tras casi cuatro años de análisis de las pruebas, al considerar que la Fiscalía no ha logrado probar que tuviera relación con el grupo criminal.

Las audiencias públicas terminaron en febrero de 2021, cuando se le acusó de participar en el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de autobús, que falleció tras un ataque del grupo paramilitar.

"Gracias a Dios", ha expresado, tras conocer la decisión, el exmandatario y hermano del acusado a través de su perfil en la red social X. Por su parte, la representación de las víctimas ha anunciado que apelará la sentencia, según ha informado la emisora W Radio.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cuestionado la decisión del mencionado juzgado y ha planteado llevar el caso hasta la justicia internacional: "Las normas del mundo hablan (de) que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional".

Petro ha señalado que "un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado sistemáticamente a los miembros de la (Unión Patriótica) UP, con asesinatos de niños incluido, lanzar operaciones de asesinato de civiles indefensos sistemáticamente, no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez".

Así, ha considerado que, si el presidente "es fiel a los principios de defender la vida humana y de no permitir más impunidad contra los seres humildes en Colombia, no puede echarse para atrás en el propósito de justicia". "La época en que los poderosos usaban sus armas para matar bárbaramente al pueblo ha terminado", ha añadido.

"He respetado las decisiones del expresidente Uribe en materia de justicia y paz, creo que no se equivocó. La justicia transaccional busca la verdad ante nada y no el castigo. Pero (...) no puede estar al lado de usar la justicia para generar la impunidad y la injusticia y dejar perder la Verdad, ese camino solo lleva a más violencia", ha declarado.