Aclaran que las grabadoras robadas con la supuesta declaración de 'Otoniel' no contienen su testimonio

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de la Verdad de Colombia ha aclarado este lunes que las grabaciones robadas este fin de semana en las que el líder narcoparamilitar Dario Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', habría dado testimonio sobre su papel en el conflicto armado no contenían dicho contenido.

El encargado de las conversaciones con el líder del Clan del Golfo, el comisionado Alejandro Valencia, ha explicado en los micrófonos de Blu Radio que las grabadoras robadas no contenían el testimonio de 'Otoniel', quien había anunciado su intención de colaborar con la justicia y denunciar a altos cargos militares.

"Se robaron dos grabadoras, creyendo que ahí estaba el testimonio", ha contado Valencia, quien a su vez ha explicado que una vez finaliza uno de estos diálogos, el contenido se almacena, no así el aparato, que acaba siendo destruido.

En el caso de estas grabadoras, Valencia ha detallado que se encontraban en la vivienda de uno de los funcionarios de la Comisión de la Verdad porque iban a ser utilizadas en "otra actividad" y ha denunciado que los autores eran "profesionales" porque solo "iban a por la información" y no sustrajeron nada más.

Ante los reproches que han aparecido desde diferentes sectores de la clase política colombiana ante la posibilidad de que 'Otoniel' pudiera salir de alguna manera beneficiado gracias a esta colaboración con las autoridades, Valencia ha destacado que la Comisión de la Verdad esta haciendo "historia".

"Estamos haciendo una entrevista de historia. Son 35 años en el conflicto armado. Ha hecho parte de varios grupos armados. La entrevista es lenta porque hablamos de mucho tiempo", ha dicho Valencia, quien ha reclamado mejores condiciones de confidencialidad para poder llevar a cabo estos diálogos.

"El sitio está lleno de cámaras, él no se siente tranquilo y dice que debe haber micrófonos (...) Las entrevistas que nos da son solo para la Comisión. Es un relato que, por el momento, no deben conocer las autoridades (...) Uno sabe que hay intereses para que esta persona no hable y no aporte la verdad, pues son muchos sectores comprometidos en el conflicto", ha expuesto Valencia.

Las grabadoras y un ordenador fueron robados en la residencia del investigador de la Comisión de la Verdad Eduardo Andrés Celis Rodríguez, según ha denunciado la propia organización colombiana.

El sábado la defensa de 'Otoniel' solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada en virtud del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, y evitar así los reclamos de Estados Unidos para su extradición.

La solicitud de los abogados de 'Otoniel' fue presentada el 13 de febrero y recoge el argumento de que el líder narcotraficante colaboró en acciones criminales en alianza con integrantes del Ejército y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por lo que habría actuado como "tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor de grupos paramilitares".

'Otoniel' fue detenido a finales del pasado mes de octubre y ya ha prestado declaración ante la JEP a petición de las víctimas del conflicto armado de Urabá, aunque se ha negado hasta ahora a dar nombres de militares que tendrían nexos con organizaciones armadas.