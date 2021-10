La actividad de los grupos armados preocupa en Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Nariño, según Indepaz

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha advertido de que son siete las zonas de Colombia donde se concentran las actividades de los grupos armados, como las disidencias de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), si bien preocupa especialmente la situación en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Meta y Nariño.

En el informe 'Los focos del conflicto de Colombia', Indepaz ahonda en las regiones donde se libraron conflictos entre los grupos armados en 2020, así como su presencia y actividad.

El documento resalta que las disputas se han focalizado en siete zonas específicas, una de ellas el norte de Antioquia, sur de Córdoba y sur de Bolívar; mientras el Urabá Antioqueño, el Urabá Chocoano y el Pacífico Chocoano --estos dos últimos en el departamento de Chocó-- conforman otro foco.

Los municipios Argelia y El Tambo, en el departamento colombiano de Cauca, son el tercero de los puntos donde más actividad tienen los grupos, mientras el triángulo de Telembí con el municipio Tumaco, en la región de Nariño, es otro, así como el Bajo Putumayo, en el departamento de Putumayo.

El sexto foco, según Indepaz, lo forman la subregión del Catatumbo, al noroeste de Norte de Santander, y el sur del departamento de Cesar, mientras el séptimo se sitúa entre el municipio de Algeciras, en la región de Huila, junto al noroccidente de Caquetá y el sur de Meta.

Por otro lado, el informe del Instituto apunta a la existencia de 22 estructuras de grupos armados, si bien son seis las que actúan de forma más recurrente y tienen una mayor capacidad de afectación, según recoge el medio colombiano 'El Espectador'.

En 2020, un total de 291 municipios de 27 departamentos del país tuvieron actividad narcoparamilitar, lo que supone una treintena más de localidades que en 2019. En el 80 por ciento de estos puntos primó la presencia del Clan del Golfo.

FARC Y ELN

En relación con la disidencias de las FARC, Indepaz ha detallado que existen 30 estructuras que se aglutinan en el Bloque Suroriental, la Segunda Marquetalia y el comando Coordinador de Occidentes, grupos que estarían compuestos por más de 5.000 personas.

Indepaz ha incidido en que preocupa la presencia de estas estructuras en Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Meta y Nariño, donde se han concentrado especialmente. En total, 123 municipios cuentan con actividad de estos grupos.

No obstante, el informe señala que "no es comparable la situación actual con la de las FARC antes del proceso de paz", ya que en la actualidad "son tres grupos independientes desarticulados, como las astillas de un gran tronco" y que "hasta ahora no representan un proyecto insurgente y tampoco un escenario de guerra", como antes del Acuerdo de Paz.

Por otro lado, Indepaz ha apuntado al ELN como el tercer grupo armado más numeroso en el país, con 2.450 combatientes en ocho frentes y ha advertido de su autonomía militar y económica, así como ha cifrado en 211 los municipios en los que actúa la guerrilla.

"En regiones del pacífico --Nariño, Cauca, Valle y Chocó-- a más radio de acción han correspondido mayores disputas armadas con otros grupos. Sin embargo las confrontaciones con el Estado han disminuido", ha explicado recogido el informe respecto al ELN.

Por otra parte, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, Leonardo González, ha destacado que el 95 por ciento de los excombatientes de las extintas FARC se ha acogido al Acuerdo de Paz, recoge Caracol Radio.