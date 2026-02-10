AMP.- Las autoridades de Colombia encuentran con vida a la senadora colombiana de la coalición gobernante

Bandera de Colombia, en el Consulado de Colombia en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han anunciado este martes que han encontrado con vida a la senadora colombiana Aida Quilcué, de la coalición gobernante Pacto Histórico liderada por el presidente Gustavo Petro, y a sus escoltas después de que su equipo denunciara su secuestro en el departamento del Cauca, en el sur del país.

"La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aida Quilcué y sus escoltas. Todos están bien", ha indicado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha señalado que avanzarán "con mayor contundencia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir".

Poco antes, Sánchez, había informado de que las fuerzas de seguridad habían encontrado la camioneta en la que viajaba la senadora, líder de la organización indígena Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien no había personas en su interior.

El equipo de Quilcué, ganadora en 2021 del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y quien fue elegida como senadora con el apoyo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), había denunciado su secuestro "en el tramo Inzá-Totoro Cauca".

La senadora, quien también ejerció como consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO, denunció en 2022 que fue amenazada de muerte en más de 100 ocasiones. El esposo de Quilcué, Edwin Legarda, murió por disparos de soldados cuando se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, ubicada en el departamento del Cauca, en diciembre de 2008. El caso fue condenado por numerosas organizaciones indígenas y por ONG como Amnistía Internacional (AI).

Esto se produce poco después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) haya confirmado estar detrás del atentado que hace unos días mató a dos escoltas del senador Jairo Castellanos y haya responsabilizado del mismo al equipo de seguridad al no acatar los controles que ha dispuesto en Arauca para evitar choques con otros grupos armados.