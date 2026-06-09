AMP.- Cepeda denuncia un plan de De la Espriella para un autoatentado antes de la segunda vuelta electoral

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ha anunciado su intención de denunciar ante la Fiscalía un presunto plan de autoatentado contra su rival en la segunda vuelta electoral prevista para el 21 de junio, Abelardo de la Espriella.

Cepeda explica que ha sido alertado por distintas fuentes sobre un supuesto montaje que tendría como objetivo generar impacto en la opinión pública e influir en los resultados electorales.

"Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección", ha explicado Cepeda en redes sociales.

El intento estaría previsto para los días previos a la segunda vuelta presidencial, según Cepeda, que ha explicado que remitirá la información a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigue. Asimismo entregará los datos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que evalúe la necesidad de reforzar la seguridad de De la Espriella y de su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo.

RESPUESTA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA ESPRIELLA

Horas después del anuncio de Cepeda, el ultraderechista ha realizado un directo en su perfil de YouTube en el cual ha dicho disponer de "informes de Inteligencia" que dan cuenta de que "se mantiene el plan para atentar" contra su "vida".

En dicha intervención, también ha acusado al que será su oponente en la segunda vuelta presidencial de estar "fraguando hacerse un autoatentado en medio de su desespero por la inminente derrota", remarcando que, a su juicio, el candidato oficialista busca "detonar su propio plan" pero achacándoselo a él.

"¿Qué es lo que pretende Cepeda? Allanarle el camino a los criminales que te apoyan para que ejecuten sus planes de asesinarme y si fallan echarme la culpa con la tesis esa del autoatentado", ha espetado.