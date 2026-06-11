AMP.- Cepeda denuncia ante el TPI a De la Espriella por supuestos vínculos con jefes paramilitares

Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del oficialismo a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ha anunciado este jueves que presentará una denuncia penal contra su rival en la segunda vuelta del 21 de junio, Abelardo de la Espriella, por delitos de financiación del terrorismo por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Cepeda ha dado una rueda de prensa en la que ha anunciado que esta es "la primera de varias acciones" que tiene previsto emprender contra el candidato de la ultraderecha y ha desglosado la relación que le une a destacados líderes de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso.

La denuncia será presentada no solo ante la Fiscalía General, sino también ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los delitos de asociación para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Así, Cepeda ha expuesto que De la Espriella habría tanto financiado como recibido fondos de las AUC, a través de la Fundación Iniciativas por la Paz, de la que su rival fue presidente y que participó en el proceso de desmovilización de este tipo de grupos armados durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe.

"Está por esclarecer si hizo parte de esas estructuras", ha dicho el candidato del Pacto Histórico, que ha detallado algunas de las supuestas relaciones que mantuvo con algunos de los jefes históricos de las AUC, acreditadas en los testimonios que estos han ofrecido en diferentes instituciones judiciales.

"El señor Salvatore Mancuso ha afirmado en distintas declaraciones que Abelardo de La Espriella fue su amigo y conocido desde la infancia, con él sostuvo una amistad por décadas", mientras que "De la Espriella se ha referido públicamente a Mancuso en términos supremamente elogiosos", ha relatado.

"Dijo que Mancuso emprendió una lucha que debimos haber emprendido, aquí lo cito literalmente, muchos de los cordobeses, y que si él hubiera estado en la misma situación de Mancuso, habría hecho prácticamente lo mismo", ha aludido.

Cepeda ha ahondado en otros episodios en los que De la Espriella se habría visto envuelto con otros líderes de la AUC, como José Everth Veloza, alias 'HH', Hugues Manuel Rodríguez, alias 'Barbie', o Carlos Mario Jiménez, conocido como 'Macaco'.

El trabajo como abogado de De la Espriella también ha sido centro del debate esta campaña debido a algunas de las controvertidas figuras a las que ha defendido, entre ellas personalidades relacionadas con las citadas AUC.

"CORTINAS DE HUMO"

Por su parte, De la Espriella ha valorado esta última maniobra del candidato de la izquierda como una medida de última hora para intentar evitar su derrota en las urnas. "Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca 'paraco'. Cortinas de humo: entraste en pérdida, Cepeda", ha reaccionado en redes sociales.

Asimismo ha compartido un escrito con el que denunció ante el Gobierno de Estados Unidos "la narco política" y "la alianza de Cepeda con los criminales", acusándole de haberse servido de estas estructuras para recibir "votaciones atípicas" durante la primera vuelta en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño.