Cepeda ejercerá "desobediencia civil pacífica" si De la Espriella no renuncia a su ciudadanía de EEUU

June 21, 2026, Bogota, Bogota D.C, Colombia: Colombian presidential candidate for the political party Pacto Historico, Ivan Cepeda Castro casts his vote during the runoff election on June 21, 2026. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El excandidato colombiano Iván Cepeda ha advertido este martes de que ejercerá la "desobediencia civil pacífica" frente al próximo gobierno de Abelardo de la Espriella si el mandatario electo no renuncia a su ciudadanía estadounidense y aclara su supuesta relación con agencias de ese país, así como a sus intentos de perseguir y extraditar al presidente saliente, Gustavo Petro.

Cepeda ha explicado que para obtener la nacionalidad estadounidense, De la Espriella contrajo "ineludiblemente compromisos y obligaciones" incompatibles con el ejercicio de su cargo como presidente de Colombia.

"El juramento de ciudadanía de Estados Unidos establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros", ha subrayado en una comparecencia publicada en sus redes sociales.

"Su posesión estará viciada, sin lugar a dudas", ha valorado Cepeda, que ha reclamado que De la Espriella aclare si en algún momento ha sido colaborador de agencias estadounidenses como el FBI o la DEA, en base a su papel como abogado de Alex Saab, el supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus conocidas relaciones con jefes paramilitares colombianos.

"Para ser jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y, por supuesto, guardián de la Constitución política. No se puede ser agente de la DEA", ha incidido Cepeda, que también ha puesto en tela de juicio los ingresos que habría recibido como abogado de Saab, después de que un grupo de congresistas demócratas hayan advertido al Gobierno de Estados Unidos una serie de irregularidades.

"Señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab podrían beneficiar a Abelardo de la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente", menciona Cepeda en base a esa denuncia.

LLAMA A SU ELECTORADO A EJERCER LA "DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA"

Para Cepeda todos estos hechos, sumado al declarado apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia De la Espriella durante el proceso electoral, "muestran la clara predisposición" del nuevo mandatario colombiano de "entregar" la seguridad nacional y la soberanía jurídica del país.

Cepeda cita como ejemplos la inclusión de Colombia bajo el paraguas estadounidense del Escudo de las Américas, la detención de opositores colombianos en Estados Unidos y la entrega a Washington de "listados de decenas de compatriotas para que sean investigados" en ese país "burlando abiertamente el imperio de la ley y de los tribunales colombianos".

"Debe quedar totalmente claro y definido, primero, que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos y debe aclarar si es o no colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidense. Segundo, debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial", ha incidido en sus reclamaciones.

Entre estas también está terminar con "toda persecución" hacia Gustavo Petro, así como con las amenazas de extradición a Estados Unidos en base a unas supuestas indagaciones de la Fiscalía de Nueva York en su contra por delitos de narcotráfico, que filtró la prensa, pero que la Justicia de ese país no ha confirmado.

"Debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos", ha exigido Cepeda, que insta a sus electores a sumarse a la "desobediencia civil pacífica" que él mismo ejercerá si no se cumplen estas demandas.

"Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden, disposición o mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución", ha animado.

"Cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no sólo tiene el derecho sino el deber de resistir pacíficamente negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio o la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda (...) Que lo escuche claramente y se lo tome muy, muy en serio", ha avisado Cepeda.

EL FUTURO GOBIERNO LE EXIGE QUE RESPETE LA DEMOCRACIA

Por su parte, el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ha reaccionado al anuncio de Cepeda exigiendo respeto por la democracia, recordando que ha sido Abelardo de la Espriella quien salió vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 21 de agosto.

"Aquí lo que hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella, fue reconocido por las distintas personas en nuestro país y hay que respetar la democracia", ha zanjado Restrepo en declaraciones a los medios.