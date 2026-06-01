AMP.- Cepeda invita a Abelardo de la Espriella a medirse en un "debate político y electoral"

Iván Cepeda. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato oficialista a las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, ha propuesto al aspirante ultraderechista y ganador de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella, medirse en un "debate político y electoral" de cara a la cita definitiva del 21 de junio.

"Emplazo al candidato Abelardo de la Espriella a debate", comienza el breve mensaje que el candidato del Pacto Histórico ha lanzado a través de redes sociales, unas horas después de que se confirmara que el ultraderechista ha logrado el 43,7% del apoyo del electorado frente al 40,9% conseguido por Cepeda.

"Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer", ha añadido Cepeda.

Esta invitación para debatir contrasta con sus reticencias a hacerlo durante la campaña. El candidato de la izquierda se ha negado a participar en los formatos tradicionales con el resto de aspirantes y planteó hacerlo únicamente con quienes consideraba sus rivales de la ultraderecha, De la Espriella y Paloma Valencia.

Cepeda defendió que su campaña puso por delante la discusión de ideas por encima de la exposición mediática y señaló que en caso de tener que debatir no lo haría sometiendo "la dignidad" su proyecto político a "la cultura del espectáculo".

"Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son con los candidatos de la extrema derecha (...) Podemos tener diálogos, conversaciones, pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión distinta", dijo a mediados de abril.

DE LA ESPRIELLA REACCIONA: "DEJA EL MIEDO, CEPEDA"

Ante esta propuesta, De la Espriella ha reaccionado ironizando con las "mil condiciones" que su oponente puede plantear para que se celebre el debate. "Deja el miedo, Cepeda", ha escrito en redes sociales en un primer mensaje que luego ha borrado para profundizar en otro más incendiario, fiel a su estilo, y lleno de ataques personales a su oponente y al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones", ha dicho.

"Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro", ha enfatizado el vencedor de esta primera vuelta que aún con todo recoge el guante lanzado por el candidato del Pacto Histórico.

"Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer", ha exhortado De la Espriella, acusando a ambos de estar detrás de un plan para "robarse las elecciones".

"Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe", ha dicho, instando en otro mensaje a las Fuerzas Armadas a recordar sus deberes constitucionales para evitar que "este par de dementes" no logren sus "sucios propósitos".

"No nos vamos a dejar robar la democracia; vamos a defender la patria por la razón o por la fuerza", ha subrayado, a la vez que ha pedido a la comunidad internacional que ponga especial atención en Colombia para evitar que se perpetre un supuesto robo electoral como el ocurrido en Venezuela.

De la Espriella responde así a las declaraciones de Petro en las que no reconoce "los resultados del preconteo", alegando disparidad entre el censo oficial y el que aparece en el software de la empresa que se encarga del recuento. "Centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes", ha apuntado.

"Conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República", ha señalado el mandatario colombiano.