Colombia.- AMP.- Colombia afirma que la última ola de atentados es una "respuesta" a las acciones contra las disidencias

Archivo - April 16, 2023, San Vicente del Caguan, Caqueta, Colombia: FARC-EP commander Alias Marlon seen during the announcement by the FARC's Central General Staff (EMC) to open peace talks with the Colombian government during an assembly in San Vicente - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha argumentado este lunes que la ola de atentados mortales de las últimas horas cometidos por las disidencias de 'Iván Mordisco' en el este y sureste del país responden a las acciones del Gobierno, que ya se ha colado incluso en "la madriguera terrorista en esa región".

"Son en respuesta a lo que hacemos", ha dicho el ministro de Defensa en relación a los que son ya los peores atentados contra población civil en las últimas décadas en una entrevista para Caracol Radio, en la que ha incidido en la responsabilidad de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', en estos ataques.

Un total de 21 personas han muerto y medio centenar resultaron heridas en un ataque este sábado en la Vía Panamericana a la altura de Cajibío, en Cauca, colofón a una casi treintena de ataques que se prolongaron durante 36 horas en diversas partes de ese mismo departamento, pero también en los de Nariño y Valle del Cauca.

"Estos criminales ya han perdido absolutamente cualquier ideología que podría uno tener. Lo que uno encuentra en ellos es esa cultura traqueta (narcotraficante)", ha explicado Sánchez, que ha confirmado la recompensa de 1,1 millones de euros por información que ayude al arresto de 'Marlon'.

No obstante, no se limita solo a 'Marlon', ya que operan otros "criminales" en la región a los que tienen identificados como 'Farley', 'David' 'Mi Pez', o 'Yogi', sobre quienes han puesto recompensas que van desde los 240.000 a los 48.000 euros. Todos ellos forman parte de una nueva hornada de reemplazos de cabecillas o bien abatidos, o bien que se entregaron por las "presiones" de las autoridades.

Sánchez ha explicado que el grupo comandado por 'Marlon' es aliado de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC, que lidera Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', con quien el Gobierno hace ya tiempo que rompió cualquier negociación por su falta de compromiso.

"ES UNA MUESTRA DE DEBILIDAD"

En otra entrevista concedida a Blu Radio, Sánchez ha incidido en que "el terrorismo, cuando se emplea de esa manera, atacando civiles, es porque la presión es tan fuerte que la única opción es atacar a los más indefensos" y ha descartado que esta ola de ataques sea una muestra de fortaleza del grupo armado.

"Es una muestra de debilidad", ha apuntado el ministro de Defensa por el contrario. Sánchez ha afirmado que estos ataques constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya que sus responsables eran conscientes del grave daño que iban a ocasionar sobre la población civil.

"Sabían exactamente antes de activar el explosivo que iban a matar a civiles", ha denunciado. Asimismo, ha señalado que lo ocurrido el fin de semana "cambia totalmente" los buenos datos que se habían conseguido en los últimos tiempos con respecto al descenso del número de ataques de estas características.