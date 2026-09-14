El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado un nuevo protocolo de seguridad para autorizar la entrada de la Policía Nacional en las universidades públicas durante manifestaciones que degeneren en actos violentos, una medida que ha causado malestar dentro de la comunidad universitaria al considerar que atenta contra la independencia y la libertad académica que la Constitución otorga a las instituciones de educación superior.

"He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades", ha explicado el mandatario.

De la Espriella ha argumentado así que la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución --que contempla que las universidades tienen sus directivas y se rigen por sus propios estatutos-- no debería ser una "patente de impunidad" y que, a partir de ahora, la Policía será la "primera autoridad operativa" para hacer frente a estos casos.

"La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades en el país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta", ha señalado.

De la Espriella ha indicado "las universidades tienen autonomía" y que es una cuestión que "no está en discusión". "La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", ha reiterado.

Con todo, ha subrayado que esta decisión protegerá a los estudiantes y al propio Estado. "No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", ha dicho.

"Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate: no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo", ha agregado.

Más tarde, el Ministerio de Justicia ha señalado en un comunicado que "la autonomía universitaria es una garantía constitucional que debe ser protegida", si bien esto "no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades".

"Frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos. Sin embargo, cuando se presenten hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, daños graves a bienes o cualquier otra circunstancia expresamente prevista en la ley, las autoridades pueden ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico les reconoce", ha recalcado.

CRÍTICAS A LA MEDIDA

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, ha explicado que la Policía "siempre ha entrado" a los campus en caso de detectar actos de vandalismo o de terrorismo, si bien ha apuntado a que la medida pretende involucrar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional durante las protestas.

"El hecho de que la Policía entre a un campus no va a solucionar nada; estos delincuentes se escudan en las personas que están mirando, en algunos estudiantes que pueden estar protestando de manera pacífica y por eso la solución es Inteligencia", ha indicado durante una entrevista con la emisora La FM.

Así, Peña ha señalado que son "dos situaciones completamente distintas". "Si hay un delito, un delito penal, la Policía tiene el derecho de entrar sin pedirle permiso a nadie. Eso es un protocolo establecido", ha argüido.

De igual forma, el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional ha indicado que "cualquier intervención que limite la autonomía universitaria o pueda derivar en intervenciones de la fuerza pública que no atiendan al principio de proporcionalidad" está "en contra de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protesta pacífica, la libertad de asociación y el derecho a la educación, protegidos por la Constitución".

"La historia de Colombia ya ha mostrado en reiteradas situaciones las graves consecuencias que ha tenido responder a las dinámicas conflictivas de las universidades públicas mediante estrategias de militarización y represión", ha precisado en un comunicado.

Por su parte, el senador y excandidato presidencial del partido político Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha indicado que el ingreso de la Policía a las universidades bajo la "falaz justificación de que la autonomía universitaria no está por encima del orden público" es una "violación del artículo 69 de la Constitución que garantiza la autonomía universitaria".

"Tal anuncio no solo es un atropello a la autonomía universitaria. También demuestra, una vez más, el talante autoritario y despótico de De la Espriella, quien busca estigmatizar, perseguir y violar los derechos de la juventud colombiana, y de la comunidad universitaria", ha expresado en redes sociales.

"Colombia no olvida a las víctimas de abuso policial durante el Paro Nacional ni los antecedentes de intervención de Fuerza Pública en universidades dejando estudiantes muertos. La juventud no puede volver a ser perseguida ni tratada como enemiga interna y enemiga del Estado", ha agregado.