Colombia registra un terremoto de magnitud 5,6 en el centro del país

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han informado este martes de un terremoto de magnitud 5,6 en la escala de Richter registrado en el departamento de Tolima, en el centro de Colombia, sin que hayan trascendido por el momento víctimas o daños.

El movimiento sísmico se ha producido a las 04:13 de este martes, hora local, en un temblor de magnitud 5,6 y "profundidad superficial", según ha informado el Servicio Geológico Colombiano, que ha confirmado varias réplicas posteriores, de algo más de magnitud 3.

Dicha institución fija el epicentro en la localidad de Chaparral, que cuenta con una población de unos 47.000 habitantes, sin que por el momento hayan trascendido víctimas o daños materiales.

Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ha tenido una magnitud de 5,4 con epicentro al noroeste de Cali. Las proyecciones que hace la entidad estadounidense sobre daños materiales y humanos apuntan a unas estimaciones bajas de víctimas y daños.

GOBERNADORA DE TOLIMA PONE EN MARCHA LOS PROTOCOLOS

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, ha señalado que las autoridades regionales han activado "los protocolos de atención y prevención", sin que haya informado por el momento de víctimas.

"Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación. Asimismo, activamos el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad, ha añadido.

La política ha subrayado que la atención se centra en la localidad de Chaparral con "la prioridad" en "proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los tolimenses".

Por su lado, autoridades de la capital, Bogotá, y la región de Cundinamarca, territorio que rodea a Bogotá, han informado de que no se han registrado víctimas ni daños tras el seísmo.

Este terremoto se produce solo unos meses después del fuerte temblor de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026 en el occidente de Colombia, con epicentro en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que dejó 331 muertos, miles de heridos y centenares de desaparecidos.