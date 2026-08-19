Colombia.- AMP.- Detenido cerca de Venezuela el líder de Los Costeños en la ciudad colombiana de Barranquilla

Archivo - May 3, 2024, Bogota, Cundinamarca, Colombia: Colombia's police and military perform an operation against microtrafficking in the San Bernardo neigborhood to reduce crime and increase safeness in the downtown area of Bogota, Colombia on May 3, 20 - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este miércoles la detención del líder en Barranquilla de Los Costeños, acusado de dirigir una red de más de una veintena de sicarios en hasta ocho barrios de la cuarta localidad más poblada del país.

El mandatario ha informado en sus redes sociales sobre la captura de alias 'Ever' o 'Marino', a quien ha descrito como "responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores".

Su detención, que ha tenido lugar en el municipio de Valledupar, a más de 290 kilómetros de Barranquilla y cerca de la frontera con Venezuela, ha supuesto un "golpe contundente a las finanzas y línea de mando" de Los Costeños, según ha celebrado De la Espriella.

"Este delincuente lideraba un componente criminal de 25 integrantes, ordenaba homicidios contra quienes se negaban a pagar extorsiones y era responsable de una red de sicariato con presencia en ocho barrios de Barranquilla", ha agregado.

De la Espriella ha anunciado poco después la detención de cuatro presuntos miembros del grupo narcoparamilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la vereda de Monterrey, en el departamento de Cesar.

"Nuestro Ejército Nacional sostuvo combates contra esta estructura criminal, logrando la captura de cuatro de sus integrantes, uno de ellos herido, y la incautación de seis pistolas, municiones, material de comunicaciones e intendencia", ha informado en sus redes sociales.

El presidente ha concluido ambos anuncios con palabras similares, defendiendo que "se acabó la contemplación con los criminales". "Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia, uno por uno. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia", ha asegurado.

El dirigente ultraderechista ya señaló a principios de julio, antes de tomar posesión como presidente de Colombia, al líder de ACSN, conocido como alias 'Bendito Menor', como uno de los "objetivos de alto valor" de su Ejecutivo.

Las ACSN, también conocidas como Los Pachencas, anunciaron la suspensión provisional de las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano después de los intensos combates ocurridos en abril de 2025, tras alegar "pérdida de la confianza construida en los acuerdos establecidos en los diálogos sociales".