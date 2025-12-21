AMP.- El ELN anuncia un alto el fuego entre el 24 de diciembre y el 3 de enero

Guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia - CARLOS VILLALÓN

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este domingo un alto el fuego con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año que será efectivo entre el 24 de diciembre y el 3 de enero.

"El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año", ha publicado el grupo armado en un comunicado.

El ELN "orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado" entre las 0.00 horas del 24 de diciembre y las 0.00 horas del 3 de enero de 2026.

Además, el grupo destaca que "no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población", sino que "son los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios funcionales a ella quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear esa falsa imagen con base en mentiras".

La guerrilla reprocha en cambio el despliegue militar estadounidense en el Caribe "para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente". "En estos tiempos de agresión del Imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia", ha destacado.

Este anuncio de alto el fuego se produce pocos días después de que el ELN realizara un paro armado de 72 horas --entre el 15 y el 17 de diciembre-- durante el cual hubo instalación de explosivos en vías, colocación de banderas de la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos el 18 de diciembre.

Se han contabilizado más de 80 eventos que alteraron el orden público durante el paro armado de 72 horas, según la estadística del Ministerio de Defensa.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido negociaciones con vistas a un acuerdo de paz con el ELN, pero actualmente se encuentran suspendidas y tras la escalada de violencia en la región del Catatumbo no tienen visos de retomarse.

CESE DE ACTIVIDAD DE 'CALARCÁ'

En esa línea, el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), guerrilla que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', ha anunciado el cese indefinido de las acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad.

El jefe del Frente 33, Jhon Mendoza, alias 'Jhon Mechas', ha comparecido en un vídeo en el que explica que la medida responde al contexto político actual y que ya se aplica por los efectivos de esta organización con presencia en el departamento de Catatumbo.

Pretende así "dejar de un lado los mezquinos e egoístas intereses personales". "Siendo consecuentes con la historia y con el momento político que vive el país, hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo", ha apuntado.

Este alto el fuego no implica una renuncia al uso de las armas, puesto que se reservan su "legítimo derecho a la defensa". Además, la decisión no afecta a otros actores armados con los que mantienen confrontaciones.