De la Espriella anuncia la muerte de un artificiero de las disidencias de las FARC durante un operativo

CALI(COLOMBIA), Aug. 7, 2026 -- Abelardo de la Espriella receives the presidential sash during the new president's inauguration ceremony in Cali, Colombia, Aug. 7, 2026. Abelardo de la Espriella was sworn in as Colombia's new president on Friday in Cali, - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Aberlardo de la Espriella, ha informado de la muerte de Dubán Castillo Cortés, alias 'Max Max', artificiero del Bloque Occidental Jacobo Arenas de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, en una operación del Ejército en una área rural de Jamundí, oeste del país.

"Otro golpe contundente contra el narcoterrorismo", ha salido a celebrar el presidente en un mensaje en sus redes sociales. El "glorioso Ejército colombiano (...) ha dado de baja a un delincuente de la peor calaña", con cerca de una década de "trayectoria criminal", ha destacado De la Espriella.

La operación se ha desarrollado en la vereda La Cabaña, una zona rural del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca. Castillo Cortés es responsable de varios atentados mortales ocurridos durante los últimos años en Cali, así como de la instrucción en explosivos dentro del grupo armado, ha explicado De la Espriella.

"Este bandido 'Max Max' no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merecen", ha subrayado.

"Este gobierno está comprometido y respaldando a nuestra fuerza pública para acabar con la criminalidad. Bandido que no se someta al imperio de la ley será dado de baja como en derecho corresponde", ha advertido el presidente colombiano.

NUEVO ATAQUE DE LA GUERRILLA DEL ELN

Por otro lado, el Ejército ha informado de que dos militares han resultado heridos como consecuencia de un ataque con drones y explosivos atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base en el municipio de Convención, en el noreste de Colombia.

Las autoridades han detallado que el grupo armado ha empleado hasta 43 artefactos explosivos durante este ataque, ocasionando daños importantes en estas instalaciones militares de Norte Santander.

El Ejército ha atribuido el ataque al ELN, que habría respondido de esta manera al último operativo lanzando sobre la convulsa región de Catatumbo, donde hace unos días De la Espriella ordenó su primer bombardeo sobre posiciones de la guerrilla en Tibú y San Calixto, logrando dar de baja a dos de ellos.