De la Espriella anuncia una "ofensiva total" contra el ELN y las disidencias de las FARC en Arauca

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante un acto el 26 de agosto de 2026 (archivo) - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado una "ofensiva total" contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Arauca y ha resaltado que las autoridades "no se van a conformar" con lo que ya se ha conseguido en materia de seguridad.

"He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC", ha dicho tras un consejo de seguridad en Arauca. "Esos miserables narcoterroristas sabrán, en la 'Era del Tigre' --en referencia a su mandato como presidente--, cómo es que la voluntad política se materializa en hechos concretos de decisión para defender la seguridad de los colombianos", ha destacado.

"Vamos a golpear a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas, a sus estructuras, a su logística, y, por supuesto, a su financiación, los testaferros", ha reseñado el mandatario. "Todo el que participe en eso va a caer, y le va a caer todo el peso de la ley", ha argumentado, según un comunicado publicado por la Presidencia del país sudamericano tras la reunión.

Así, ha recalcado que los resultados obtenidos a nivel de seguridad hasta ahora no son suficientes. "Vamos por más, no nos vamos a conformar con lo que ya se ha conseguido", ha indicado De la Espriella, quien ha destacado que los homicidios han caído un 56,3% en Arauca entre el 7 de agosto y el 15 de octubre, mientras que los ataques contra las fuerzas de seguridad "han disminuido un 71%, frente al mismo periodo del año anterior".

"Cuando el Estado se decide, derrota a los bandidos. Cuando los bandidos están ganando, es porque está asociado con el Gobierno, con el Estado, y eso no lo vamos a seguir permitiendo", ha argumentado, al tiempo que ha anunciado la decisión de "reforzar la fuerza pública, la Inteligencia y las operaciones para proteger a las comunidades, a los soldados y a los policías", además de reforzar "el control terrestre y fluvial de la frontera" para hacer frente a la criminalidad.

Por todo ello, ha trasladado a los cabecillas del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y a la Estructura 10 de las FARC que "tienen los días contados"."Vamos por ustedes. Cuando menos lo piensen, una bomba caerá sobre el campamento. Los vamos a derrotar", ha dicho De la Espriella, quien ha incidido que los líderes de estos grupos "son un cáncer de Colombia". "Los vamos a acabar", ha insistido.

El presidente colombiano ha adelantado además que las autoridades van a expulsar de Arauca a los extranjeros responsables de diversos delitos y crímenes. "Tenemos identificados ya a los extranjeros que están aquí con distintas anotaciones. Se van derechitos para su país. Aquí no vamos a permitir extranjeros haciendo fechoría", ha asegurado, sin más detalles sobre su número o los delitos que se les imputan.

El departamento de Arauca, situado en la frontera con Venezuela, es uno de los más afectados por la violencia y cuenta con la presencia de efectivos del ELN y las disidencias de las FARC, que también han protagonizado enfrentamientos entre ellos por el control de territorios, además de llevar a cabo ataques contra elementos de las fuerzas de seguridad colombianas.

DETENCIÓN DE UN CABECILLA DE LA DISIDENCIA DE 'CALARCÁ'

Este mismo martes, el presidente colombiano ha informado del arresto del cabecilla conocido bajo el alias de 'Brayan Veneco', al mando de una de las estructuras del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las FARC liderada por Alexánder Díaz Mendoza, apodado 'Calarcá'.

"La Policía Nacional capturó en Morales, Bolívar, a alias 'Brayan Veneco' (...) Era requerido por homicidio, terrorismo y concierto para delinquir", así como por lanzar operaciones contra los narcoparamilitares del Clan del Golfo, ha detallado en un mensaje en redes sociales, compartiendo imágenes del susodicho.

"Su captura golpea la capacidad de mando y expansión territorial de estas estructuras criminales en el sur de Bolívar. A la plaga narcoterrorista la vamos a acabar", ha celebrado De la Espriella.