De la Espriella asegura avances para que EEUU acceda a suspender sus aranceles a Colombia

Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos tiene "toda la disposición" para acceder a su petición de suspender temporalmente los aranceles impuestos a su país, tras una conversación telefónica que ha mantenido este martes con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de Estados Unidos para avanzar en ese propósito", ha señalado en redes sociales, donde ha descrito como "muy fructífero" el diálogo con Rubio.

El ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez, tiene previsto viajar este mismo martes a Washington para ponerse "personalmente al frente de este tema" por orden del mandatario.

De la Espriella ha trasladado asimismo "todo el apoyo" brindado por la Administración Trump tras el terremoto de 7,4 registrado en el centro y oeste de Colombia el pasado 10 de agosto y que ha dejado hasta el momento más de 300 muertos: "ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas".

"También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos. Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos", ha remachado.

La llamada ha sido confirmada por el portavoz de la cartera diplomática estadounidense, Tommy Pigott, si bien no ha hecho mención alguna de la cuestión de los gravámenes impuestos a Colombia, que alcanza el 12,5%.

En cambio, sí hace alusión al monto de 26,5 millones de dólares (casi 23 millones de euros) aportados por Washington para "asistencia humanitaria de emergencia", así como al despliegue de equipos de búsqueda y rescate y a los aviones C-130 brindados para "contribuir a la recuperación" del país latinoamericano.

De la Espriella solicitó hace días a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que suspendiera "temporalmente" los gravámenes a las exportaciones "con el fin de aliviar a los empresarios" que han sufrido los estragos del seísmo