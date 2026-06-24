Colombia.- AMP.- De la Espriella promete restaurar las relaciones entre Colombia e Israel "como nunca antes"

Archivo - May 7, 2026, Bogota, Bogota D.C, Colombia: Right wing presidential candidate Abelardo de la Espriella campaigns in Bogota, Colombia along his running mate Jose Manuel Restrepo during May 7, 2026. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este miércoles que "restaurará y fortalecerá" las relaciones diplomáticas con Israel, en vísperas de que se confirme su triunfo en las elecciones del pasado domingo frente a Iván Cepeda, que ha ya reconocido su derrota.

"Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme", ha respondido De la Espriella a un mensaje de felicitación del ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

El ministro israelí ha contado en sus redes sociales que ha felicitado a De la Espriella, a quien se ha referido como "presidente electo", pese a que aún no se ha hecho oficial, y "un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel".

"Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos, y le deseé mucho éxito", ha escrito Saar, a quien De la Espriella le ha manifestado su compromiso de que la alianza entre ambos países "sea más fuerte que nunca".

Por su parte, su rival en estas elecciones, Iván Cepeda, ha salido rápidamente a rechazar que las futuras autoridades colombianas reanuden relaciones diplomáticas "con un gobierno genocida" y ha recordado que los tribunales internacionales han ordenado el arresto de algunos de sus miembros por crímenes en la Franja de Gaza.

"La Corte Penal Internacional ha ordenado el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia lo está procesando por genocidio en Gaza", ha recordado Cepeda, para quien esta decisión "avergüenza a Colombia".

"Netanyahu debe ser juzgado por una corte internacional por genocidio", ha subrayado Cepeda.

Pese a lo ajustado del resultado electoral, ya el lunes fueron varios los líderes mundiales que felicitaron a De la Espriella por su victoria, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, así como varios mandatarios iberoamericanos como el argentino, Javier Milei, o el chileno, José Antonio Kast.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha adelantado este miércoles que entre el jueves y el viernes anunciará al nuevo presidente electo de Colombia, que apunta hacia el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, después de que la Procuraduría informara de que el escrutinio y el preconteo coinciden en un 99.997%.