La JEP recula y dice que sigue estudiando la tramitación como víctima del guerrillero 'Simón Trinidad'

Archivo - December 10, 2021, Bogota, Cundinamarca, Colombia: The Special Jurisdiction for Peace (JEP) logos seen moments before a press conference at the Special Jurisdiction for Peace (JEP) after 21 members of the army including a general accept their re - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) --el tribunal surgido de los acuerdos de paz con las FARC en 2016-- ha rectificado y ha afirmado que sigue analizando la tramitación como víctima del guerrillero Ricardo Palmera Pineda, alias 'Simón Trinidad', en el Caso 06 que trata el "genocidio político" contra Unión Patriótica.

La JEP ha aclarado en un comunicado que el escrito que se ha dado a conocer a través del último auto del tribunal no corresponde al listado definitivo de personas acreditadas como víctimas y que se añadió "por una equivocación humana".

"Contenía información preliminar sobre solicitudes que aún están en estudio por parte de la JEP. Por tanto, no tiene efectos jurídicos ni define acreditaciones", ha explicado el tribunal, que ya ha acreditado a 789 víctimas individuales y cinco sujetos colectivos, en el marco del Caso 06.

Asimismo, ha señalado que hay otras 700 peticiones en estudio. Entre ellas estaría la de 'Simón Trinidad', que en diciembre de 2025 solicitó sumarse al proceso en calidad de víctima en base a la persecución que sufrió por su militancia en Unión Patriótica entre 1985 y 1987, antes de unirse a la guerrilla de las extintas FARC, donde participó en varios procesos de negociación con el Gobierno.

En caso de ser considerado víctima en el proceso, tendrá una participación especial en todas las fases de la investigación y se le garantizaran todas las facultades necesarias para participar de manera efectiva en la JEP.

Durante su paso por las FARC, 'Simón Trinidad' era responsable de la formación política y de la propaganda del grupo armado. Negociador en varios procesos de paz, fue capturado en 2004 en Ecuador donde fue a reunirse con un enviado de la ONU y extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años por su implicación en el secuestro de tres contratistas estadounidenses.

PETRO CONCUERDA CON LA DECISIÓN

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha hecho eco de este asunto a través de sus redes sociales y apunta que la historia de 'Simón Trinidad' y de otros guerrilleros como Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', es la de víctimas que se vuelven "victimarios" ante la falta de "justicia y reparación".

"Sufrieron con sus familias la persecución y el genocidio hecho sobre el partido de izquierda, Unión Patriótica", ha contado el presidente colombiano. "La reacción de muchos perseguidos fue tomar las armas", ha argumentado.

La JEP determinó que unas 5.730 personas, entre simpatizantes, candidatos, cargos públicos y miembros de la Unión Patriótica (UP) fueron asesinadas con total impunidad en una alianza entre Ejército, grupos paramilitares y del narcotráfico durante casi 30 años, principalmente entre las décadas de los 80 y 90.