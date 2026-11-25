BOGOTA, Nov. 25, 2026 -- Police officers are on duty near a supermarket where a hostage-taking incident occurred in Colombia's northern city of Cartagena, Nov. 24, 2026. Gunmen took about 30 people hostage at a supermarket in Colombia's northern city o - Li Zijian / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado la liberación de todos los secuestrados por personas armadas en un supermercado en la ciudad colombiana de Cartagena, en lo que ha descrito como una "extraordinaria operación" en la que uno de los sospechosos "fue dado de baja" por las fuerzas de seguridad colombianas.

"Me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados, aquí, en el Éxito, en La Castellana", ha señalado el mandatario en un vídeo publicado en redes sociales, en referencia al nombre del supermercado en el que tuvo lugar el secuestro.

De la Espriella, quien ha destacado que "esta operación fue absolutamente impecable", ha detallado que autorizó el operativo tras trasladarse a Cartagena y revisar la situación. "Uno de los bandidos fue dado de baja", ha remarcado, sin que por ahora haya sido identificado.

"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia. Cuando el Estado se decide, nunca pierde", ha esgrimido, después de poner públicamente una fecha límite a los asaltantes para que depusieran las armas.

Así, ha remarcado que "todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra fuerza pública", al tiempo que ha dado además las gracias a los policías y militares implicados en el operativo.

"Tengan la certeza de que este es un Gobierno que defiende a su ciudadanía, lo hace de frente con la ley por delante y amparados en la necesidad de defender a nuestra gente y de caerle a todos los bandidos con mano de hierro", ha apuntado. "Hoy, más que nunca estoy firme, por la patria. Que viva Cristo Rey", ha zanjado.

El jefe de Estado se había desplazado horas antes hasta Cartagena para ponerse personalmente al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) junto al ministro de Defensa, el general Jorge Mora, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, y la cúpula de la Policía Nacional --encabezada por su director general, el mayor general Jesús Alejandro Barrera, y el subdirector, el mayor general Norberto Mujica--, según confirmaron fuentes oficiales.

"Desde el Puesto de Mando Unificado, bajo el liderazgo del presidente, lideran y supervisan la atención de la situación de rehenes en Cartagena, con todas las capacidades de la Fuerza Pública y las autoridades desplegadas y articuladas para responder de manera inmediata", dijo el Ministerio de Defensa en una publicación en redes en la que subrayó que cada acción está orientada a "proteger la vida de quienes permanecen secuestrados".

De acuerdo con la información ofrecida por el mandatario, la crisis comenzó hacia las 08.00 horas (hora local) del martes, cuando los asaltantes irrumpieron en el establecimiento situado en el Centro Comercial Paseo de la Castellana tras verse frustrado el asalto a un camión de transporte de valores, reteniendo inicialmente a una treintena de personas, de las cuales unas diez fueron posteriormente puestas en libertad.

El Comando GAULA Militar y unidades especializadas de la Policía y el Ejército acordonaron todo el perímetro de la avenida Pedro de Heredia en medio de escenas de angustia entre los familiares de los rehenes concentrados en las inmediaciones, mientras los equipos antidisturbios y un helicóptero policial tuvieron que intervenir alrededor de la medianoche para impedir que grupos de curiosos traspasaran el cerco de seguridad.