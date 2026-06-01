Colombia.- AMP.- Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

May 24, 2026, Medellin, Antioquia, Colombia: The Right-Wing Presidential Hopeful Abelardo de la Espriella finalizes his campaign in Medellin, Colombia may 24, 2026. - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

ONU DDHH destaca "un día electoral en paz" y sin "vulneraciones de Derechos Humanos significativas"

La oposición venezolana celebra el triunfo de De la Espriella e insta a los colombianos a derrotar al comunismo en segunda vuelta

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Chile, José Antonio Kast, todos ellos de derecha, han felicitado al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará el acceso a la Casa de Nariño al izquierdista Iván Cepeda tras rozar el 44% de los votos.

A través de un mensaje en redes, Javier Milei ha querido congratular tanto a De la Espriella como a los colombianos por una "ejemplar jornada electoral" y ha estimado que el resultado "refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano".

En concreto, ha resaltado la derrota de Cepeda como "una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho" a Latinoamérica y "a Colombia en especial en los últimos cuatro años".

"De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad", ha concluido el mandatario libertario.

Por su parte, José Antonio Kast ha abordado también en redes la jornada electoral colombiana, si bien en un mensaje más breve que el de su par argentino, para felicitar a De la Espriella "por su gran triunfo".

"Le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta", ha subrayado el dirigente ultraconservador, que ha destacado que "una Colombia más libre y segura" como la que a su juicio traería el ganador de la primera vuelta "es una buena noticia para toda la región".

Quien también ha felicitado al ahora principal candidato a la Casa de Nariño ha sido el presidente ecuatoriano, quien ha ensalzado el triunfo de De la Espriella como "una gran victoria". "Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real", ha declarado Noboa.

Sin embargo, este también ha tenido palabras para el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, que ha asegurado que no acepta los resultados del preconteo electoral que dan la victoria en primera instancia al aspirante del movimiento Defensores de la Patria, y para el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que ha pedido aclarar un supuesto "desfase electoral".

"Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso", les ha afeado Noboa, quien ha atribuido la postura de los políticos del Pacto Histórico colombiano a que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa "logró contagiar a otros de la región".

A Milei, Kast y Noboa se ha sumado el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, si bien este no ha mostrado su apoyo a ninguno de los candidatos, a los que ha felicitado sin nombrarlos ni distinguirlos al tiempo que ha apreciado "la participación cívica durante la jornada electoral".

Asimismo, y sin aludir tampoco de manera explícita a las denuncias de Petro y Cepeda, el mandatario dominicano ha defendido que la "legitimidad de toda democracia descansa en el respeto a la voluntad soberana de los ciudadanos expresada en las urnas y en las decisiones de las autoridades electorales competentes". "Ese principio debe preservarse y fortalecerse en todo momento", ha argumentado.

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA DESTACA LA "GRAN JORNADA" DE ESTE DOMINGO

La oposición venezolana ha celebrado también el triunfo de la ultraderecha y ha relacionado la "gran jornada" electoral de este domingo con la defensa de la democracia, llegando incluso a sugerir Edmundo González los riesgos a los que se enfrentaba el país en caso de que el resultado hubiera sido distinto.

"Conozco el valor de lo que nuestros hermanos colombianos tienen porque nosotros lo perdimos. El derecho a elegir, y las instituciones que lo hacen posible, no se recuperan fácilmente. Las suyas están en pie. ¡Cuídenlas!", ha escrito.

Por su parte, la ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha deseado "mucho éxito" a De la Espriella en su "próxima etapa" y ha expresado su confianza en que estas elecciones van a fortalecer las instituciones democráticas de Colombia e "impulsará su crecimiento económico y su seguridad".

"Los venezolanos necesitamos una Colombia fuerte y unida para juntos desmontar las redes criminales y el comunismo que tanto dolor y miseria han traído a nuestra gente", ha manifestado Machado, que también ha tenido palabras de apoyo para la la también candidata conservadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, así como a "todos los colombianos que han abrazado la causa venezolana".

EL REPRESENTANTE DE ONU DDHH DESTACA "UN DÍA ELECTORAL EN PAZ"

En cuanto al desarrollo de la jornada electoral ensalzado por Milei y Abinader, el representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, Scott Campbell, ha felicitado al pueblo colombiano y a las autoridades por "un día electoral en paz".

"Afortunadamente, no hemos documentado violaciones o vulneraciones de derechos humanos significativos hoy día", ha manifestado Campbell en un vídeo difundido en redes sociales.

En el mismo, el enviado de ONU Derechos Humanos ha querido destacad "dos puntos importantes" para las próximas semanas: "Uno, es la importancia de respetar el compromiso por unas elecciones libres y en paz. Y dos, la importancia de implementar las recomendaciones de la alerta temprana electoral de la Defensoría del Pueblo", ha alegado, señalando así una "hoja de ruta para elecciones libres y en paz".