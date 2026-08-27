Al menos ocho presuntos miembros de las disidencias de 'Calarcá' muertos a manos del Ejército colombiano

Archivo - Efectivos del Ejército colombiano - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho presuntos integrantes de las disidencias de las FARC lideradas por 'Calarcá' han muerto en un operativo del Ejército de Colombia en el departamento del Guaviare, en el sur del país, según ha confirmado este jueves el presidente, Abelardo de la Espriella.

"En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, once fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia", ha señalado el mandatario en sus redes sociales.

La operación denominada 'Amón', que ha comenzado en la madrugada, continúa a esta hora en la zona rural aledaña al municipio de El Retorno contra "campamentos" empleados por células del Bloque Comandante Jorge Briceño, una disidencia de las FARC encabezada por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'.

"Nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional", ha asegurado De la Espriella.

De acuerdo a la informaciones de la emisora colombiana Blu Radio, entre las personas abatidas en el operativo figura Juan Antonio Agudelo Salazar, alias 'Úrias Perdomo'.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 400 millones de pesos (más de 108.600 euros) por este hombre considerado mano derecha de 'Calarcá'.

El dirigente colombiano ha anunciado posteriormente en rueda de prensa una recompensa de hasta mil millones de pesos (cerca de 275.000) a cambio de información por dos integrantes de otro grupo paramilitar, la mitad (135.850 euros) por cada uno de ellos.

Se trata de Andrés Calambás, alias 'Yamaha', y de Florentino Boyocue, conocido como 'Amazonas', quienes pertenecen al Estado Mayor Central (EMC) liderado por Iván Mordisco y operan en el departamento del Tolima, en el sur del país.

Más de 1.500 personas han sido detenidas desde que De la Espriella tomase posesión del cargo el pasado 7 de agosto en operaciones contra grupos paramilitares y el narcotráfico, según indicó a principios de esta semana.