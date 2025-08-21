AMP.- Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de las fuerzas de seguridad de Colombia - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho policías han muerto y otros tantos han resultado heridos por el derribo de un helicóptero oficial que fue alcanzado por un dron en la zona noroeste de Colombia, según el presidente, Gustavo Petro, que ha culpado del ataque a una de las disidencias de las FARC.

El derribo se produjo en la zona de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Los agentes participaban en una misión de traslado de personal para colaborar en la erradicación de cultivos de hoja de coca cuando fueron alcanzados por el dron, atribuido por Petro al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC).

También el gobernador de Antioquía, Andrés Julián, ha vinculado a las disidencias de las FARC y, en particular, a un grupo liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', a quien considera que Petro le brinda "tratamiento de 'angelito'" pese a sus actividades criminales.

"Esta es la paz total de (Petro", ha dicho el gobernador conservador, que ha dicho estar "atento a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para" las fuerzas de seguridad.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha responsabilizado en cambio del derribo al Clan del Golfo, que "no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror". "Como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado", ha prometido en su primera reacción.

Por su parte, el director de la Policía, Carlos Fernando Triana Beltrán, ha lamentado la "acción terrorista" contra el helicóptero y ha prometido que las fuerzas de seguridad seguirán combatiendo "a estos criminales que hoy enlutan a todo un país". Tanto las Fuerzas Militares como la Policía han enviado efectivos a la zona.