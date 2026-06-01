Colombia.- AMP.- Petro: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo"

May 19, 2026, Bogota, Cundinamarca, COLOMBIA: Colombian President GUSTAVO PETRO speaks at the ''Jóvenes en Paz'' (Youth in Peace) rally in Bogotá. The event brought together over 3,000 beneficiaries of the administration's social, educational, and emplo - Europa Press/Contacto/Zoraida Diaz

Cepeda pide "verificar" y "aclarar" un supuesto "desfase electoral" antes de pronunciarse sobre los resultados de los comicios

De la Espriella advierte al mandatario que "no se le ocurra desconocer la voluntad popular"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado este domingo que no acepta los resultados del preconteo electoral que sitúa al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, como ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales, frente al izquierdista Iván Cepeda, respaldado por el dirigente.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista (dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, involucrada en el proceso) porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", ha señalado el inquilino de la Casa de Nariño en un mensaje en redes.

Defendiendo así que "el conteo transmitido no tiene fuerza vinculante" y que "sus datos no son norma pública", Petro ha señalado que "hay dos censos en este momento", el "oficial" y "el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales".

A renglón seguido, el mandatario latinoamericano ha sostenido que "las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes", por lo que, ha remarcado, "los resultados vinculantes" que "atenderá y aceptará" son "los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República".

No se trata de la primera vez que Petro presenta objeciones sobre el proceso citando en concreto a los hermanos Bautista, dueños de la empresa Thomas Greg & Sons --fundada en 1960 por su padre--, una de las nueve empresas que forman parte de la Unión Temporal Integración Logística Electoral, consorcio que ha prestado asistencia electoral desde 2007 y que recibió la adjudicación de la logística y el soporte tecnológico de las elecciones de 2026.

La empresa estuvo involucrada en una de las mayores polémicas del mandato de Petro, marcado por múltiples nombramientos y destituciones en el Ministerio de Exteriores por la adjudicación de la emisión de pasaportes. En 2024, el entonces titular de la cartera Álvaro Leyva fue suspendido de su cargo tras considerar la Fiscalía General que se habría extralimitado en sus funciones al evitar en dos instancias conceder la adjudicación a Thomas Greg & Sons pese a que la empresa cumplía los requisitos.

Durante su suspensión asumió el liderazgo de la cartera Luis Gilberto Murillo, hasta que en enero de 2025 lo relevó Laura Sarabia tras una crisis diplomática con Estados Unidos. Poco después, Sarabia anunció la renovación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para ampliar casi un año más el acuerdo para pasaportes, pero quedó públicamente desautorizada por Presidencia, que optó en cambio por la elaboración de documentos a través de Portugal.

Ante esta coyuntura, Sarabia anunció su dimisión menos de medio año después de asumir el cargo de ministra, donde la sucedió Rosa Villavicencio, la actual jefa de la cartera.

CEPEDA DENUNCIA UN PRESUNTO "DESFASE ELECTORAL"

Por su parte, Cepeda ha suscrito las palabras de Petro denunciando un supuesto "desfase electoral" que ha pedido "verificar" y "aclarar", tras hacer referencia a "885.000 personas o cédulas".

A renglón seguido, el candidato izquierdista por el Pacto Histórico ha indicado que "existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas" en las cuales se habrían presentado "votaciones atípicas".

"Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente (esas mesas) en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas", ha indicado advirtiendo que únicamente se pronunciará sobre los resultados electorales "cuando las condiciones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto".

CRÍTICAS Y ADVERTENCIAS A LAS PALABRAS DE PETRO

Las palabras de Petro han desatado una oleada de rápidas reacciones por parte de otros candidatos a sucederlo en el palacio presidencial de Bogotá, como es el caso del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ha amenazado al mandatario con que no intente "desconocer la voluntad" expresada por el electorado en las urnas.

"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular, porque aquí hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar", ha resaltado el candidato más votado en esta primera ronda en un discurso pronunciado en la ciudad de Barranquilla, en el norte del país.

Por su parte, la candidata conservadora por la formación Centro Democrático, Paloma Valencia, quien contaba con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, ha defendido que el presidente de la República "no puede desconocer el sistema electoral, solo por sus enemistades personales con una empresa".

"Es una afrenta a la democracia y una preocupante ruta para desconocer su derrota en la segunda vuelta", ha considerado Valencia en un mensaje publicado en redes.

Del mismo modo, el rechazo de los resultados del preconteo por parte de Petro ha suscitado críticas por parte de voces como la de la directora de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien tras asegurar que Colombia "tiene un sistema electoral independiente y confiable" ha tachado de "lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas", a la par que ha llamado a que se respeten los resultados electorales.

Por su parte, el expresidente Iván Duque ha opinado que el mandatario "quiere desconocer la democracia y a la organización electoral", al tiempo que ha llamado a las instituciones a "pronunciarse de inmediato" y a la comunidad internacional a "estar alerta ante esta amenaza".

"No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se requiere la unidad de todos los demócratas de Colombia para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo", ha subrayado.

Igualmente se ha pronunciado Alejandro Gaviria, exministro de Educación de Petro que ha considerado que el jefe del Ejecutivo colombiano "no es un demócrata" ya que, citando el mensaje en X del mandatario ha defendido que "un demócrata se reconoce por su disponibilidad a perder: a aceptar las reglas de juego y conceder con grandeza".