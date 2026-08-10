Colombia.- AMP.- Registrado un terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó.

El epicentro del seismo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), ha tenido lugar a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha contado con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el USGS en un informe preliminar.

El temblor se ha sentido en distintas regiones del país. Si bien por el momento no hay balance oficial de víctimas por parte de las autoridades, los medios colombianos se han hecho eco de vídeos en redes sociales en los que se muestra el colapso de varios edificios en Quibdó, en Pereira y en Manizales.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", ha indicado la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Córdoba, en redes sociales.

El presidente del país latinoamericano, Abelardo de la Espriella, ha informado de que ha asumido "el liderazgo" tras el seismo. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha indicado.

Asimismo, el mandatario ha solicitado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. "También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", ha indicado.

La Autoridad Marítima colombiana ha descartado por el momento una amenaza de tsunami para la costa, según ha informado la UNGRD, que ha asegurado que está en contacto con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar "posibles afectaciones".