AMP.- Rubio felicita a De la Espriella y avanza colaboraciones con su futuro gobierno en Colombia

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

Trump celebra con un escueto mensaje los resultados del preconteo

Bessent ve al país como un "ejemplo" del "rechazo" de los votantes latinoamericanos hacia las "políticas izquierdistas fallidas"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha felicitado este domingo al candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella por los resultados obtenidos en el, hasta ahora, preconteo de la segunda vuelta de los comicios electorales, así como ha avanzado "colaboraciones" con su futuro Ejecutivo en materia económica y migratoria.

"Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral", ha aseverado Rubio en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha señalado que "la Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump espera con interés colaborar con su futuro gobierno".

Dichas colaboraciones versarían, según ha precisado el jerarca norteamericano, sobre temas relacionados con la "seguridad regional" en aras de "poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos", amén de para "forzar" los "lazos económicos" compartidos.

"Los mejores días de Colombia están por venir", ha defendido Rubio en ese mismo mensaje en redes cuando, con el 99,98% de las mesas informadas, De la Espriella gana las elecciones con un 49,66% de los votos frente a su rival, el izquierdista y oficialista, Iván Cepeda, que lo sigue por estrecho margen con un 48,70% de los sufragios.

En esa línea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha reivindicado a Colombia como "el último ejemplo de cómo los votantes de toda América Latina rechazan las políticas izquierdistas fallidas y optan, en su lugar, por apoyar a los defensores del mercado libre y del crecimiento, que abogan por la prosperidad económica y las libertades".

A su vez, el alto funcionario estadounidense ha considerado que "una Colombia próspera beneficia a Estados Unidos, al hemisferio occidental y al mundo entero".

Poco después, con un escueto mensaje publicado en su red social, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha celebrado los referidos resultados reivindicando al candidato vencedor como un "grande".

Cabe recordar que hace apenas unos días el inquilino de la Casa Blanca reiteró su "apoyo total" hacia el ultraderechista, pidiendo a su vez el voto para él de cara al balotaje. "Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", consideró entonces en un mensaje publicado en su red social en el cual defendió que "si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor".