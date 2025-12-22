Secuestrados cerca de 20 militares en el noroeste de Colombia en medio de su operativo contra el ELN

Archivo - January 13, 2024, Ipiales, Cundinamarca, Colombia: Colombia's national army heavily guards the border Rumichaca bridge with Ecuador amid Ecuador's internal armed conflict as narco violence spreads across the country, January 13, 2024, in Ipiales - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha denunciado este domingo el secuestro de 18 militares en el departamento del Chocó, en el noroeste del país, por una multitud, presuntamente de miembros de comunidades indígenas, en medio de sus operaciones contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que este mismo domingo ha anunciado un alto el fuego que será efectivo entre el el 24 de diciembre y el 3 de enero.

Los militares fueron rodeados y retenidos en un "resguardo indígena" por unas 200 personas mientras realizaban labores de seguridad y control territorial en el municipio de Carmen de Atrato, según ha incicado la Décimoquinta Brigada del Ejército en un comunicado del que se ha hecho eco 'El Espectador'.

El jefe de la Brigada, William Fernando Caicedo, ha afirmado en declaraciones a la cadena RCN que "sé que están bien porque el comandante de la unidad me alcanzó a llamar por el teléfono satelital. Estamos haciendo todo el proceso para que les respeten la vida y procedan a liberarlos".

Las Fuerzas Armadas han calificado lo ocurrido de "grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad" de sus efectivos y ha rechazado "cualquier" acción que interfiera en el desarrollo de sus operativos con la organización paramilitar, si bien ha incidido en la necesidad de priorizar el diálogo y el respeto "estricto" a la legislación nacional e internacional para desmantelar a los grupos armados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha rechazado "de manera categórica el secuestro" de los militares colombianos en un comunicado en el que ha incidido en que éstos "desarrollaban operaciones legítimas contra el cartel del ELN".

"Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil -en especial a las comunidades indígenas- frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo", ha afirmado la nota difundida en la red social X, donde ha aseverado que lo sucedido "constituye delitos graves, entre ellos la obstrucción a la función pública y otros tipos penales agravados, al tratarse de servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional".

El titular de la cartera militar ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía y la activación de "todos los canales institucionales, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y de organismos de derechos humanos, priorizando la vida e integridad de nuestros hombres y evitando cualquier riesgo para la comunidad".

El ELN ha anunciado este mismo domingo un alto el fuego con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año que será efectivo entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, días después de realizar un paro armado de 72 horas --entre el 15 y el 17 de diciembre-- durante el cual hubo instalación de explosivos en vías, colocación de banderas de la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos el 18 de diciembre.

En esa línea, el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), guerrilla que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', ha anunciado el cese indefinido de las acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad.