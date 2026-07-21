AMP.- El Senado de Colombia elige presidente al candidato de Uribe tras recibir el apoyo del partido de Petro

Archivo - La bandera colombiana en el Senado de Colombia. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Colombia ha elegido como presidente a Honorio Henríquez, candidato de Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, tras recibir el apoyo del izquierdista Pacto Histórico, la coalición del presidente saliente, Gustavo Petro, en una maniobra para dejar fuera de juego a Alfredo Deluque, aspirante apoyado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Henríquez se convirtió en nuevo presidente del Senado tras recibir 56 votos, por delante de los 45 apoyos que recibió Deluque, del Partido de la U, formación de corte liberal y cuyo candidato contaba con el respaldo del nuevo mandatario.

En todo caso la votación ha quedado marcada por el apoyo inesperado de los senadores de Pacto Histórico al candidato ligado al uribismo, un movimiento que ha enmarcado en su oposición al nuevo presidente. "Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios 'aliados'", ha señalado la formación de Petro en redes sociales.

En este sentido, la alianza izquierdista ha recalcado que sigue "en las antípodas" de Uribe y Centro Democrático. "Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición", ha incidido, reiterando que la elección supone una "derrota al tigrillo", en referencia al apodo con el que es conocido De la Espriella.

La designación del presidente del Senado ha evidenciado la primera pugna entre formaciones de la derecha colombiana, toda vez que el partido del presidente electo cuenta con una representación minoritaria en el Parlamento colombiano y tendrá que apoyarse en distintas formaciones de derechas para sacar adelante su agenda.

En este contexto, Uribe ha avisado de que si De la Espriella y su entorno intenta maniobrar contra su formación, Centro Democrático se "defenderá como abejas". "Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas", señaló la semana pasada en medio de la polémica por el nombramiento del líder del Senado.

DE LA ESPRIELLA MINIMIZA SU PRIMER TRASPIÉS POLÍTICO

Por su parte, De la Espriella ha minimizado su primer varapalo político y ha asegurado que su interés jamás pasó por esa votación en la Cámara Alta del Congreso colombiano y que Deluque fue quien le trasladó sus aspiraciones. "Nunca estuve obsesionado por la presidencia del Senado", ha asegurado.

"Ningún congresista, ningún senador puede decir que yo llamé para pedir el voto. Mucho menos puede afirmar que llamé para ofrecer prebendas, cargos, contratos o cualquier otra clase de beneficio", ha justificado en un vídeo en redes sociales.

Sin embargo, también ha criticado "las mañitas que están dejando entrever" entre Centro Democrático y Pacto Histórico y ha ironizado con la posibilidad de que el partido del expresidente Uribe apoyara Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones. "Aún así no pudieron con el fervor popular", ha dicho.

"Con las mañitas que están dejando entrever, no es loco pensar que los votos de primera vuelta se los endosaron a Cepeda y no a Abelardo", ha escrito en redes, desde donde también ha afeado a su rival en esos comicios que haya celebrado esta derrota política. "Todo cuadrado, politiqueros a fin de cuentas", ha reprochado.