AMP.- Trump y Petro anuncian un encuentro en EEUU tras una llamada sobre "drogas y otros desacuerdos"

Archivo - Gustavo Petro, presidente de Colombia, en una visita en Bruselas - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que recibirá próximamente a su su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien ha mantenido una conversación telefónica, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una enventual intervención militar en el país latinoamericano, y en medio de las tensiones tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", ha señalado en su plataforma Truth Social, donde ha manifestado su agradecimiento por la "llamada y su tono".

El neoyorkino ha afirmado que "espero reunirme con él próximamente", un encuentro que tendrá lugar en la Casa Blanca, según ha dicho en la misma red social y en la que están trabajando el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

La llamada ha trascendido poco antes de que Petro se haya dirigido a la nación desde la Plaza de Bolívar de la capital colombiana, Bogotá, donde ha advertido de que la "crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia" se debe a sectores políticos.

"Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca", ha señalado ante cientos de manifestantes.

El colombiano ha confirmado que la conversación telefónica ha tenido lugar antes ponerse en camino a la citada concentración: "Hoy hemos hablado por primera vez desde que (Trump) es presidente. Me demoré en llegar aquí porque solo antes de llegar yo se terminó la llamada".

Durante el intercambio, Petro ha solicitado a Trump que "se restablezcan las comunicaciones entre cancillerías y presidentes" y en este sentido ha advertido de que "si no se dialoga, hay guerra". "Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", ha aseverado.

Los dos dirigentes han abordado "Venezuela y el tema de narcotráfico" en una llamada de alrededor de una hora en la que Petro ha defendido los "resultados" de la lucha contra el tráfico de drogas en Colombia y que "la sustitución de cultivos (de coca) voluntaria da más éxitos (...) que la sustitución forzada con glifosato".

Además, el colombiano ha reivindicado que "llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos". "Le dije (a Trump que) muchos de los políticos que han llegado al estado de Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico", ha agregado.

Poco después, el Gobierno de Colombia ha acogido "con satisfacción el tono constructivo" de la llamada en un comunicado difundido por la Embajada del país latinoamericano en Washington y ha confirmado que las dos partes están "avanzando en los preparativos" de un futuro intercambio en persona entre ambos dirigentes.

"Colombia mantiene su compromiso con el diálogo abierto y el compromiso constructivo con Estados Unidos, guiado por el respeto y el entendimiento mutuos y un interés compartido en la estabilidad regional", ha agregado Bogotá.

Petro advirtió este lunes de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que ha tildado de "amenazas ilegítimas", después de que Trump manifestara su disposición a repetir la operación contra Maduro en Colombia, asegurando que "está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos". "Tiene molinos y fábricas de cocaína", alegó sobre su par colombiano, indicando que "no va a seguir haciéndolo mucho tiempo".