Aumentan a más de 70 los muertos por el seísmo de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia

Mapa con localización del terremoto en Colombia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 personas han muerto este lunes a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha confirmado la muerte de 27 personas, incluidos al menos tres menores de edad, si bien ha precisado que se trata de una cifra preliminar que no incluye a la capital, Cali.

Asimismo, ha informado de que en la localidad de El Águila ha colapsado un hospital, dejando atrapadas al menos a cinco personas, tres adultos y dos niños, mientras que en la ciudad de El Cairo se han registrado daños en "cerca" del 80% de los edificios.

Por su parte, el gobernador de Risaralda ha elevado a 40 los fallecidos solo en su capital, Pereira, y dos municipios en sus inmediaciones como consecuencia de un seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos del país.

Mientras, en el municipio de Manizales, en el departamento de Caldas, se han registrado hasta el momento dos personas muertas, tal y como ha indicado en un vídeo en redes sociales su regidor, Jorge Eduardo Rojas, que ha lamentado asimismo más de doce edificios parcial o totalmente destruidos y más de 20 viviendas completamente lapsadas.

A estas cifras se suman otras cuatro víctimas mortales y 69 heridos en el departamento de Chocó, ha indicado en redes sociales su gobernadora, Nubia Córdoba, si bien no ha precisado daños materiales.

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.