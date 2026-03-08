Colombia.- AMP2.- Colombia vota en elecciones legislativas y primarias presidenciales

Personal del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

Este domingo a las 8.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) han abierto los centros de votación para las elecciones legislativas y primarias de las presidenciales de Colombia que servirán además para tomar el pulso al apoyo al presidente Gustavo Petro y a su posible sucesor.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha dado por iniciado el proceso electoral durante un acto celebrado puntualmente en la plaza de Bolívar de Bogotá en el que ha estado presente el presidente Petro, así como los ministros de Interior, Armando Benedetti; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis.

Posteriormente, Petro ha votado en la plaza de Bolívar junto a la primera dama, Verónica Alcocer, quien se había mantenido alejada de los actos públicos por las polémicas en las que ha estado implicada. "Acabo de votar por Senado y Cámara. Invito a los demás colombianos a seguir por este camino. Decidir en Colombia, hoy por hoy, básicamente, quién hace la ley", ha apuntado.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha advertido de la "gravedad" de la supuesta propuesta de compra de 2.000 votos a cambio de 100.000.000 de pesos (unos 22.700 euros) a un registrador que se habría grabado en Córdoba. "Ahora se darán las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación. No se pueden dar más detalles", ha explicado Benedetti.

El ministro ha destacado en cualquier caso que en el ámbito del orden público está todo en tranquilidad y ha invitado a la población a participar. "Siempre tengo la fantasía de que se rompa el récord de votación y se acabe la abstención que es muy alta", ha apuntado

ENTRADA ILEGAL DESDE VENEZUELA

Sin embargo, el propio Petro ha denunciado la entrada de personas ilegalmente desde Venezuela en una "avalancha de votación ilícita" después de que el Ministerio de Defensa alertara de la entrada irregular de 2.400 personas en Cúcuta.

"Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato, trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera", ha planteado Petro, que ha resaltado que en la operación ha sido detenido el hijo de un importante contratista de la Alcaldía de Cúcuta.

Por otra parte, ha sido detenido en Amazonía el candidato Víctor Hugo Moreno con 20 millones de pesos --unos 4.500 euros-- en efectivo para la compra de votos. Al ser requerido, Moreno intentó sobornar a los policías.

En total, la policía ha informado de la incautación de 3.626 millones de pesos para la compra de votos y 68 personas han sido arrestadas en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Valle del Cauca, Atlántico, Bogotá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Guainía, Meta, Santander y Tolima.

Además, en la noche del sábado la Registraduría informó de la destrucción de urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar). "Las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación", ha explicado.

Alrededor de 41 millones de colombianos están llamados a votar a los más de 3.000 candidatos que se postulan para formar parte de alguno de los 102 escaños de un Senado y de los 182 de una Cámara de Representantes más atomizados de la región, lo que supondrá todo un reto para el sucesor del presidente Gustavo Petro.

Los colombianos también podrán elegir este domingo entre los tres últimos candidatos a disputar la carrera presidencial hacia Casa Nariño del 31 de mayo, para la cual ya hay confirmados siete aspirantes.

Unas primarias a izquierda y derecha del espectro político, en las que no están, en cambio, los mejor colocados en las encuestas, Iván Cepeda, que aspira a seguir con el proyecto progresista; y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Sí están la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la mejor colocada para representar a una de las apuestas del centro político; o la periodista Vicky Dávila, referencia de los candidatos de la coalición conservadora La Gran Consulta por Colombia en la que también está la aspirante del uribismo, Paloma Valencia.