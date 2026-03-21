Colombia.- AMP2.- Condenan a 22 años de prisión a un acusado de participar en el asesinato del senador Miguel Uribe

Archivo - August 10, 2023, Bogota, Cundinamarca, Colombia: EDITOR NOTE: Date modified due to relevancy - Colombian senator Miguel Uribe Turbay is seen during a political gathering of the political party Centro Democratico on august 10, 2023 in Bogota, Col - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Colombia ha condenado este viernes a 22 años y cuatro meses de prisión a Simeón Peréz Marroquín, alias "El Viejo", por su implicación en el asesinato en junio de 2025 del senador Miguel Uribe Turbay, mientras participaba en un acto en Bogotá.

La Fiscalía ha anunciado en un comunicado la condena impuesta a Pérez Marroquín por los delitos de "homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones".

Según esta información, "El Viejo" habría sido el encargado de planificar el ataque, llegando a facilitar el arma empleada para acabar con la vida del senador de Centro Democrático.

Tras conocerse la sentencia, el abogado de la familia de Uribe, Víctor Mosquera, ha emitido un comunicado en el que ha celebrado el dictamen como "un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen". "El procesado asumió un rol determinante dentro de la organización criminal, actuando como articulador logístico, proveedor de armas y enlace directo con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio", ha manifestado.

No obstante, Mosquera ha subrayado que "la verdad judicial aún no está completa" y ha aludido a la existencia de "una organización criminal con niveles de dirección, coordinación y financiación que trascienden a los ejecutores ya judicializados, y conlleva a un grupo armado ilegal".

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se ha referido al fallo judicial en sus redes sociales, donde se ha preguntado "¿dónde está la rectificación?" de aquellos que acusaron a su Ejecutivo de estar detrás del asesinato de Miguel Uribe "ahora que hay una persona confesa".

La condena a Pérez Marroquín se suma a las de Carlos Mora González y Katherine Martínez, que fueron condenados a principios de este mes a 21 años de cárcel por su implicación en el asesinato del político colombiano.

El asesinato de Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025 a manos de un adolescente de 15 años conmocionó al país y revivió en su imaginario colectivo recuerdos de épocas funestas, especialmente en las décadas de los 80 y 90, en las que la violencia y los asesinatos contra dirigentes políticos eran frecuentes.

Hasta nueve personas fueron detenidas por estos hechos. La investigación apunta a una red de sicarios como responsables de organizar el asesinato, cuyos motivos aún no están claros. No obstante, según una exclusiva de la revista 'Semana', 'El Viejo' habría confesado que detrás del atentado se encuentra Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC.

"El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", confesó el pasado 9 de febrero, antes de apuntar al ahora fallecido José Manuel Sierra Sabogal, alias "Zarco Aldinever", como responsable directo de dar la orden.

Sierra Sabogal murió en territorio venezolano por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de una disputa por el control de rutas del narcotráfico entre carteles que operan a ambos lados de la frontera, según anunció el Gobierno colombiano en agosto del año pasado.