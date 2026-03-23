Archivo - October 23, 2025, Thessaloniki, Greece: A Hellenic Air Force C-130 cargo aircraft during a demonstration flight - Europa Press/Contacto/Giannis Papanikos - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y más de 70 han resultado heridas después de que un avión de transporte del Ejército de Colombia se haya estrellado este lunes en el sur del país, con 125 personas a bordo.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, ha confirmado este balance víctimas mortales al diario colombiano 'El Tiempo', precisando aún no han sido identificadas, mientras que ha estimado en al menos 73 los heridos hasta el momento.

A esta cifra se suman 15 personas que se encuentran en estado crítico, según ha indicado el gobernador, de un total de 125 personas a bordo de la aeronave.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha elevado a 77 el total de heridos y ha informado de un muerto por el accidente, según ha dicho en redes sociales, agregando que hay aún "43 personas por establecer su estado".

Mientras, el comandante de la Fuerza Aérea colombiana, el general Carlos Fernando Silva, ha señalado que hasta el momento han sido rescatados con vida "48 heridos", en un vídeo difundido en X, donde ha matizado que se trata de una cifra preliminar.

Asimismo, ha indicado que la aeronave C-130 Hércules estaba haciendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército cuando se estrelló a las 9.50 horas (hora local). Dentro viajaban 114 pasajeros y once tripulantes, ha agregado.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha confirmado que el avión de tipo sufrió un accidente "mientras despegaba de Puerto Leguízamo" en la región de Putumayo y ha apuntado a que "transportaba tropas de la Fuerza Pública".

Sánchez ha detallado que ya hay unidades militares en el lugar de los hechos. "Sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", ha explicado, tras indicar que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y se ha puesto en marcha una investigación.

"Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", ha recalcado tras reconocer el evento "profundamente doloroso" para Colombia.

Tras el incidente han comenzado a difundirse vídeos del momento en el que el avión se estrella e imágenes de civiles transportando en motocicleta a militares heridos en el siniestro.

Más tarde, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha lamentado por la falta de renovación del material de las Fuerzas Armadas por "dificultades burocráticas". "Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados", ha planteado. "Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas", ha advertido.

"Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido", ha planteado antes de referirse a que el Ejército "viene perdiendo capacidad desde hace quince años".

Petro ha advertido de que no dará "más tiempos" porque "es la vida de los jóvenes la que se pone en juego". Así, ha anunciado que ha pedido "la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas". También espera poder aprobar la compra de antidrones, blindaje, cazas Gripen y helicópteros.