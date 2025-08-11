Petro: "Nos duele la muerte de Miguel como si fuera de los nuestros. Es una derrota"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe ha fallecido este lunes a los 39 años tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá.

La Fundación Santa Fe de Bogotá ha informado de que el senado ha fallecido a las 01.56 horas (hora local) y ha destacado que el equipo a cargo de su cuidado ha trabajado "incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido".

"A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia de Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", reza un comunicado del hospital firmado por el director médico, Adolfo Llinás, y el director general, Henry Gallardo.

La esposa de Uribe Turbay, Maria Claudia Tarazona, ha lamentado el fallecimiento de su marido a través de un mensaje en su canal de Telegram acompañado de una fotografía juntos: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro".

Sus restos llegarán al Salón Elíptico del Congreso de Colombia, donde será velado a partir de as 15.00 hoas y hasta el miércoles por la mañana. Entonces, será trasladado a la Catedral Primada, donde será el funeral. Por su parte, Bogotá ha decretado tres días de luto, en honor "a su vida y a su servicio" a la ciudad "como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno".

REACCIONES POLÍTICAS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha trasladado su "sentido pésame" a la familia del senador, así como a la población colombiana, subrayando que "la vida está por encima de cualquier ideología" y lamentando que durante su mandato "ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición".

"Nos duele la muerte de Miguel como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso, lo que queda es el duelo y seguir adelante", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, donde ha considerado que "al Gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar".

Así, ha prometido que su Ejecutivo no ha "perseguido a ningún miembro de la oposición", ni lo hará. "Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, esa es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más", ha manifestado.

Petro ha asegurado que ha "querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico", en su gobierno, "al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de" todo el país. "Precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y, al mismo tiempo, ser uno de los países con más violencia", ha sostenido.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha trasladado su pésame por la muerte de Uribe y ha indicado que "la democracia no se construye con balas ni con sangre". "No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza", ha señalado.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe ha afirmado que "el mal todo lo destruye". "Mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia", ha sentenciado en un breve mensaje publicado en X.

A las condolencias por la muerte del senador, que permanecía ingresado en el hospital Fundación Santa Fe desde que sufriera el atentado en junio, se han sumado numerosos políticos colombianos e instituciones, como la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación o el Ministerio de Justicia.

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha expresado su "profunda tristeza" por su "trágico fallecimiento". "Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables", ha dicho.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) también ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de Uribe Turbay en un comunicado en el que ha destacado su "dedicación" a los principios democráticos, al servicio público y a la defensa de sus convicciones, que le "convirtieron en una voz respetada en la vida política" del país y "en un miembro valioso de la comunidad democrática interamericana".

"Su trágica muerte, producto de un acto de violencia, representa una pérdida profunda para Colombia y para todos quienes creen en el diálogo, la tolerancia y la resolución pacífica de las diferencias", ha manifestado la Secretaría General de la OEA, que ha reafirmado su compromiso de apoyar a Colombia en la protección de sus instituciones democráticas y el fortalecimiento del Estado de derecho".

La Fundación Santa Fe de Bogotá anunció el sábado que el precandidato presidencial colombiano había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. El equipo del hospital decidió mantenerle bajo una "sedación profunda para contribuir a su evolución", según su último parte médico.

El intento de asesinato se produjo el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país, durante un acto de campaña. Uribe salió gravemente herido tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde entonces se encontraba hospitalizado.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado. Varias personas fueron detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del intento de asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.

El Ministerio Público, que ha calificado de magnicidio el fallecimiento del senador, ha asegurado que desde el 7 de junio desplegó "todas" sus capacidades "para avanzar y consolidar la investigación". "Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber", ha agregado.