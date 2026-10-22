Mueren nueve miembros del ELN en un bombardeo del Ejército en el suroeste de Colombia

Archivo - July 20, 2024, Bogota, Cundinamarca, Colombia: Members of the colombian army take part during the 214 anniversary of the Colombia's independence military parade in Bogota, July 20, 2024. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han bombardeado este jueves posiciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ubicadas en un área entre Cauca y Nariño, dejando nueve de sus miembros muertos, en el que es el quinto ataque aéreo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella contra estos grupos desde su llegada al poder.

De la Espriella ha confirmado en sus redes sociales la muerte de "nueve integrantes del grupo narcoterrorista", incluido Neftalí Riascos Alegría, alias 'Marcos Pacífico', uno de sus principales cabecillas, si bien ha matizado que se trata de una información preliminar a la espera de que concluya su identificación "decadactilar".

"Este criminal era el responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes narcoterroristas que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca", ha asegurado el mandatario.

El Frente de Guerra Suroccidental cuenta con unos 470 hombres armados, según informes de las autoridades colombianas, distribuidos en dos compañías y tres frentes, uno de los cuales, el José María Becerra, dispone de 230 integrantes, siendo así el más numeroso.

De la Espriella ha atribuido a 'Marcos Pacífico' "secuestros, atentados y ataques" contra las fuerzas de seguridad colombianas en Cali y Buenaventura, además de la instrucción de "las milicias urbanas del ELN" durante protestas llevadas a cabo en 2022.

Horas antes, ha publicado un vídeo en redes sociales teatralizando la orden dada al ministro de Defensa, Eduardo Mora, para poner en marcha esta nueva operación. "¡En mi gobierno no hay tregua contra el terrorismo!", ha dicho el presidente.

De acuerdo a las informaciones de medios colombianos, esta operación, planificada desde hace más de cuatro semanas con el apoyo de la Inteligencia de Estados Unidos, tenía también como objetivo al 'número dos' del Frente de Guerra Suroccidental, Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, conocido como 'Chuki' o 'Elder'.

Desde hace un tiempo la región viene siendo escenario de un aumento de los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) que comanda 'Iván Mordisco' por el control de las rutas empleadas para el tráfico de drogas y la minoría ilegal, en especial a través del cañón del Micay.

Se trata del primer bombardeo en Nariño, en el marco de las operaciones que De la Espriella ha anunciado para combatir este tipo de grupos armados. Precisamente, el presidente colombiano dio comienzo a este tipo de ofensivas aéreas con una sobre el ELN en Guaviare el pasado 10 de agosto, apenas tres días después de jurar el cargo.

El último bombardeo data de dos semanas atrás, en la convulsa región del Catatumbo, en Norte de Santander, contra posiciones del Frente 33, una facción de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de 'Calarcá'. En esta operación murieron cuatro personas, entre ellas un menor de edad.

La presencia cada vez mayor de menores de edad dentro de estos grupos armados, fruto de los reclutamientos forzados, es uno de los motivos esgrimidos por los detractores de este tipo de operaciones aéreas, a pesar de que tanto este como anteriores gobiernos insisten en que se realizan bajo un estricto protocolo.

A la espera de más información, los cinco bombardeos ordenados hasta la fecha por el presidente de la Espriella han dejado ya cerca de 60 fallecidos.