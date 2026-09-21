Colombia.- AMP2.- Mueren tres militares en un atentado atribuido a las disidencias de las FARC en Colombia

Archivo - May 12, 2024, Jamundi, Valle Del Cauca, Colombia: Colombia's police and military take part at the aftermath of a grenade attack against a police station in Poterito, Jamundi, Colombia on May 12, 2024, that left no injured or deaths after the att - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres militares del Ejército de Colombia han muerto este lunes y otros seis han resultado heridos en dos ataques distintos en los municipios de La Macarena, y Vistahermosa, en el departamento de Meta, atribuidos a una de las disidencias de las extintas FARC.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado el número de víctimas en un mensaje en sus redes sociales en el que ha subrayado que estos "ataques criminales" no quedarán sin respuesta. "Entregaron su vida defendiendo la patria. Su sacrificio no será olvidado", ha expresado el mandatario.

El ataque mortal ha ocurrido esta madrugada en la vereda La Unión, dejando a su vez otros cuatro heridos. Mientras en otro incidente ocurrido en Puerto Chorizo, una patrulla del Ejército ha sido sorprendida con disparos y explosivos, provocando dos heridos más, ha detallado el comandante del Ejército José Bertulfo Soto.

"Rechazamos categóricamente estos ataques terroristas que atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados (...) Las operaciones militares continúan en el suroriente colombiano para contrarrestar las acciones de las estructuras armadas ilegales, proteger a la población civil y preservar la seguridad", ha manifestado.

Las autoridades han adelantado que el bloque Jorge Suárez Briceño, una facción de las disidencias de las FARC comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá' con presencia en la zona, sería responsable de ambos ataques.

"Voy por alias 'Calarcá' y por toda la estructura criminal responsable de estos ataques", ha dicho De la Espriella, quien ya ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para que intensifiquen las operaciones "para encontrar y llevar ante la Justicia a quienes planearon, ordenaron y ejecutaron estos crímenes".

"Que nadie se equivoque: asesinar a nuestros soldados no doblega al Estado, no nos intimida y no va a detener las operaciones contra las estructuras criminales. No habrá impunidad ni refugio criminal que ponga a los responsables fuera del alcance de la ley", ha reafirmado el presidente colombiano.