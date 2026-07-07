AMP3.- De la Espriella ordena detener el proceso de transición con el "gobierno corrupto" de Gustavo Petro

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este martes a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, que suspenda de "manera inmediata" el proceso de transición con el "gobierno corrupto" de Gustavo Petro.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", ha anunciado De la Espriella en redes sociales.

"Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", ha indicado el presidente electo.

De la Espriella ha anunciado que a lo largo de este martes irá dando más información a través de sus redes sociales "para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión" y las medidas que adoptará de inmediato.

A la espera de más detalles, Restrepo ya ha dejado entrever que tras esta decisión está la insistencia del aún presidente Gustavo Petro en defender la teoría del fraude electoral y ha remarcado que "nadie tiene derecho" a cuestionar la legitimidad de Abelardo de la Espriella.

"Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país (...) La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan", ha expresado el vicepresidente electo en redes sociales, desde donde ha aclarado que esta decisión "no detiene" el trabajo de transición.

"Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar. Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas", ha dicho.

EL GOBIERNO DE PETRO DENUNCIA FALTAS DE RESPETO INSTITUCIONAL

Por su parte, el Gobierno de Colombia ha anunciado que suspende también su participación en el proceso debido a las faltas de respeto institucional constantes que han venido protagonizando la delegación que ha enviado De la Espriella.

"No existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar desarrollando las sesiones conjuntas de empalme mientras persistan los ataques personales y la utilización de una narrativa que desnaturaliza el verdadero proceso de este proceso", ha señalado el Gobierno de Petro en un comunicado.

La nota menciona los "graves señalamientos" que Carlos Alonso Lucio, uno de los miembros del equipo de gobierno entrante, hizo contra Petro en una entrevista, así como la imagen que esa delegación viene haciendo del proceso, a la que califica "empalme anticorrupción", presuponiendo responsabilidades que no le corresponde.

Así, ha recordado que "el empalme no fue concebido para eso", ni se trata de una investigación penal, ni de un juicio, ni de una plataforma política, sino de "un deber de Estado, cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones".

"Esperamos que este proceso pueda retomarse muy pronto, cuando existan las condiones para que empalme vuelva a ser lo que siempre debió ser: un ejercicio de Estado, desarrollado con altura institucional", ha enfatizado el Gobierno.

"No tenemos nada que ocultar", ha destacado el Gobierno, que ha informado de que Lucio será denunciado al considerar que con sus palabras manchó la honra y el buen nombre del aún presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en sus redes, en su tono habitual, se ha mostrado más vehemente sobre esta cuestión.

"Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias", ha reaccionado Petro al anuncio de retirada del equipo de Abelardo de la Espriella.

"Las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fue lo que enviaron entre otras personas al empalme, serán respondidas judicialmente", ha dicho el mandatario, quien ha asegurado que el proceso de transición continuará "ante el pueblo" y niega que pretenda perpetuarse en el poder.

Por su parte, Petro ha afirmado que el proceso de transición continúa "ante el pueblo" y ha descartado que tenga intención alguna en perpetuarse en el poder, tal y como sus rivales políticos han venido diciendo estos últimos tiempos.

"Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata", ha reiterado, aludiendo al mismo tiempo a la teoría de fraude electoral.

Petro ha defendido su honestidad durante todos estos años y ha cuestionado la de quien será su sucesor, a quien acusó de crear empresas en Florida "para ganarse varios dólares con el dinero que le entregaban los extranjeros para su campaña".

"Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto", ha dicho Petro, que ha vaticinado que lo que llega a Colombia "es el fascismo", al que "no se trata, sino que se le derrota", y al mundo "el mayor ataque a la democracia".