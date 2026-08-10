Colombia anuncia la muerte del cabecilla del Frente 28 de las disidencias de 'Mordisco' en una operación militar

Archivo - Un militar del Ejército de Colombia. Imagen de archivo - EJÉRCITO DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha informado este domingo de la muerte del cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de alias 'Mordisco', en una operación militar en la que han sido "neutralizados" otros tres supuestos integrantes más de esa misma organización criminal.

Este "importante golpe" ha sido llevado a cabo por la Inteligencia del Ejército colombiano y la Fuerza Aérea del país en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta, en el este del país, según ha precisado el mandatario en un mensaje de vídeo difundido en redes sociales en el cual ha agregado que otros tres "bandidos" integrantes del mismo grupo "narcoterrorista" han sido "dados de baja".

"Alias 'Ruso', que era un experto explosivista, había sido enviado desde el departamento de Arauca hasta el Meta en límites entre Guaviare y Vichada para que asumiera como cabecilla principal del Frente 28 de las disidencias de la FARC", ha aseverado De la Espriella agregando que el mismo tenía, a su vez, la orden de llevar a cabo "confrontaciones con las disidencias del bandido alias 'Calarcá' por la disputa del territorio".

Por otra parte, en el departamento de Antioquia, sito en el noroeste del país, han perdido la vida dos supuestos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo --la principal banda criminal de Colombia--, de los cuales uno era considerado "cabecilla".

En ella, también han sido incautados seis fusiles, así como abundante material de guerra y de intendencia, ha agregado el líder latinoamericano.

Dentro del territorio antioqueño, pero en la subregión del Urabá, en el municipio de Necoclí han sido capturados cuatro presuntos miembros de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo, vinculados a sus componentes financiero y de narcotráfico.

Tras informar de estas operaciones, De la Espriella ha asegurado haber dado la instrucción "precisa" a la fuerza pública de adelantar todas las operaciones que sean necesarias y que estaban "aguantadas" por el anterior Gobierno.

"En la era del tigre no habrá tregua para los bandidos, y los vamos a cazar. No importa dónde se escondan", ha zanjado el jefe del Ejecutivo de Colombia.