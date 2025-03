Petro critica a Milei: "Es un nostálgico de Mussolini"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Archivo - Sebastian Barros/LongVisual via / DPA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado este sábado a su homólogo argentino, Javier Milei, a quien ha tildado de "nostálgico de (Benito) Mussolini" y de "codicioso", además de definirle como "cipayo", término utilizado para referirse a una persona que traiciona los intereses de su país y favorece el de poderes extranjeros.

"Milei viene del mundo europeo, no viene del fluir latinoamericano. Es italiano. Y hoy Italia está en plena decadencia y aún añora ya no el Imperio Romano, sino Mussolini, algo peor", ha dicho el mandatario en una entrevista con el economista español Alfredo Serrano Mancilla en el programa La Pizarra.

En este sentido, el dirigente ha sostenido que cree que Milei es "un nostálgico de Mussolini". "Y entra a ser parte de energías que correspodnen no a la vida sino a la muerte. Es un codicioso", ha agregado.

"Y (Donald) Trump debe mirar a Milei como inferior, así como Hitler miraba a los judíos como inferiores. Entonces se burla de él, lo acepta, pero no está a gusto y lo golpea porque no lo quiere. Pero así son los cipayos, a pesar de que el amo no los quiera, siguen arrodillados ante él", ha criticado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento al pueblo argentino, a quien, según él, "le toca hacer algo: "Pero no lo digo porque respeto el principio de la autonomía de los pueblos", ha concluido.