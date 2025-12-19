Ascienden a siete los militares muertos por el atentando contra un base en Aguachica (Colombia)

Archivo - Militares colombianos, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han informado este viernes de una nueva muerte relacionada con el atentado de este jueves atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional(ELN) sobre una base militar en Aguachica, en el departamento de César, por lo que son ya siete los fallecidos y unos treinta los heridos por este ataque.

El general del Ejército Luis Emilio Cardozo ha puesto de relieve que en los últimos tiempos las fuerzas de seguridad colombianas vienen enfrentándose a grupos armados cada vez mejor equipados y financiados. En esta ocasión, en el atentado se utilizaron drones con explosivos improvisados cuando las víctimas descansaban.

Los principales sospechosos del atentado son José Sánchez Navarro, alias 'Wilser', y Alonso Contreras Ramírez, también conocido como 'Fercho', considerados cabecillas del frente Camilo Torres del ELN.

Estas estructuras armadas disponen de una financiación sin precedentes, ha dicho el general del Ejército, que las ha definido como "guerrillas ricas". Un despliegue económico que procede principalmente del narcotráfico y la explotación ilegal, en especial de oro, en lugares como la disputada región del Catatumbo.

Cardozo ha señalado que el uso de drones es una nueva amenaza de la que "ninguna institución está exenta mientras no tenga los medios tecnológicos" para defenderse. "Es un hecho criminal complejo que requiere una inversión importante", ha apuntado en declaraciones para Caracol Radio.

En 2025, los ataques con drones han herido a 15 civiles, matado a una veintena de policías y soldados y herido a más de 200, ha contado Cardozo, quien ha datado el 26 de abril de 2024 como la fecha en la que se registró el primer ataque de este tipo contra las fuerzas de seguridad en el municipio de Argelia, en Cauca.