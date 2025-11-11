COLOMBIA.- Asesinan a dos policías en Colombia en zona de operaciones del Clan del Golfo y disidencias FARC

COLOMBIA, 10 Nov (EUROPA PRESS)

La Policía colombiana confirmó el asesinato de dos de sus miembros en una emboscada en Altamira, Antioquia, una región acosada por el Clan del Golfo y el Frente 34, escisión de las FARC. Este acontecimiento se produjo cerca del mediodía mientras los agentes realizaban labores de vigilancia cerca de Betulia.

Para responder a este crimen, la Gobernación de Antioquia ha puesto sobre la mesa una recompensa de hasta 500 millones de pesos (aproximadamente 114.000 euros) por información que conduzca a la captura de los responsables.

La violenta incidencia subraya la volatilidad de la región, marcada por la actividad de grupos armados. En respuesta, la Policía Nacional reiteró su compromiso por restablecer la paz, declarando que no desistirá en sus esfuerzos por asegurar el bienestar y la seguridad de los antioqueños y de todos los ciudadanos del país.