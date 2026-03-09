Ataque armado en el este de Colombia cobra la vida de dos escoltas de un senador colombiano

Archivo - Mueren dos escoltas de un senador colombiano tras un ataque armado en el este de Colombia - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

COLOMBIA, 5 Feb (EUROPA PRESS)

En un ataque contra una caravana en Arauca, fronterizo con Venezuela, murieron dos escoltas del senador colombiano Jairo Castellanos, del partido Alianza Verde. El incidente ocurrió cuando el convoy, originario del Norte de Santander, se dirigía a Yopal para recoger al político quien estaba allí por un acto de campaña.

El Ministro del Interior, Armando Bennedetti, expresó en las redes sociales que el senador se encuentra en buen estado pero está "profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema". Afirmó también que la Policía y el Gobierno están comprometidos con garantizar la seguridad del senador y se adelantarán las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables.

Durante el ataque, los agresores secuestraron a un asistente conductor y a un ingeniero, llevándolos a un destino aún desconocido, y robaron una de las camionetas del convoy, según informó la emisora Caracol. Las autoridades están movilizadas para dar respuesta a este grave suceso y asegurar que se haga justicia.