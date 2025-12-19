Ataque a base militar en este de Colombia deja seis soldados muertos y cerca de 30 heridos

Archivo - Colombia's Police and Army at Aftermath of Grenade Attack in Jamundi, Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 19 Dec (EUROPA PRESS)

El pasado jueves, el ELN perpetró un ataque contra una instalación militar en Aguachica, Cesar, cerca de la frontera con Venezuela, dejando un saldo de seis militares muertos y cerca de 28 heridos. El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el acto calificándolo como una "acción terrorista" que empleó drones y artefactos explosivos. Esta declaración se emitió a través de un comunicado publicado en la plataforma X.

Sánchez expresó su solidaridad y respeto hacia los familiares de las víctimas y los heridos, quienes actualmente reciben atención médica. En honor a su servicio y sacrificio, comunicó el despliegue "inmediato de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación" bajo su gestión para dar con los responsables del incidente. Asimismo, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (cerca de 44.200 euros) por información relevante que contribuya a prevenir futuros atentados terroristas.

El Ministro prometió firmeza ante estos actos y anunció la creación de un fondo de un billón de pesos (221 millones de euros) para el desarrollo de un proyecto estratégico dirigido a proteger el país de los ataques con drones, aprobado por el presidente Gustavo Petro.

"El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente", alertó Sánchez, subrayando el riesgo que implica no actuar contra este grupo. Destacó el crecimiento exponencial de la amenaza y, a pesar de los esfuerzos del gobierno que lograron frenar cerca del 95 por ciento de los ataques con drones en 2025, enfatizó la necesidad de continuar con las medidas de seguridad.