Ataque con dron del ELN hiere a diez militares en Chocó, Colombia

Colombia.- Heridos diez militares colombianos en un ataque con dron del ELN en el departamento de Chocó (Colombia) - EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

COLOMBIA, 15 Jan (EUROPA PRESS)

En un ataque perpetrado con drones cargados de explosivos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), diez miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia resultaron heridos este miércoles en San José de Palmar, situado en el departamento de Chocó, al oeste del país. Este incidente, confirmado por las autoridades militares, se inscribe en un contexto de escalada en los enfrentamientos entre el Estado y la guerrilla.

El comandante general de las Fuerzas Militares colombianas, Hugo Alejandro López Barreto, expresó su repudio frente al acto, que calificó de "cobarde ataque terrorista". "Un suboficial y nueve soldados de nuestro Ejército resultaron heridos mediante el uso indiscriminado de drones con explosivos", afirmó López Barreto a través de sus redes sociales, destacando la transgresión que este acto representa contra el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

López Barreto también hizo énfasis en que la acción del ELN "emplea medios y métodos de guerra prohibidos" que ponen en grave riesgo la vida y seguridad de la población en la región, motivo por el cual las fuerzas militares "mantendrán e intensificarán" sus operaciones en Chocó.

Este episodio ocurre días después de que las fuerzas de seguridad dieran de baja a alias 'Santiago', señalado como el principal cabecilla del ELN en Occidente de país, durante una operación en la misma zona. Alias 'Santiago', con más de 28 años de historial criminal, fue acusado de liderar ataques contra comunidades en varias regiones colombianas. Por información que condujera a su captura, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa millonaria.

Los recientes eventos se registran en un momento de tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, con estancamientos en las negociaciones de paz. El mandatario colombiano rechazó una propuesta de Acuerdo Nacional por parte de la guerrilla, advirtiendo sobre posibles acciones militares conjuntas con Venezuela si el grupo insurgente no se adhiere al proceso de paz, abandonando territorio venezolano.