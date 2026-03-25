COLOMBIA.- Atentado contra policías en el suroeste de Colombia deja un muerto

Archivo - Colombia.- Un muerto en un atentado contra policías en el suroeste de Colombia - POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - Archivo

COLOMBIA, 23 Mar (EUROPA PRESS)

En un suceso ocurrido el domingo por la tarde en el departamento de Cauca, suroeste de Colombia, un atentado con bomba cobró la vida del policía Juan David Grande Cantero, según confirmó la Policía el lunes. El hecho tuvo lugar en la carretera Panamericana, específicamente entre Timbío y Rosas, cuando un grupo de uniformados, pertenecientes a la estación de Timbío, estaba realizando verificaciones debido a reportes sobre la existencia de posibles explosivos en el área. Durante la realización de estas labores, se detonó una bomba acompañada de disparos.

El incidente resultó en cinco heridos y un fallecido, quienes fueron trasladados a Popayán, la capital del departamento. Entre los heridos se encuentran tres policías y varios civiles que se encontraban transitando por la zona en sus vehículos.