Atentado con explosivos en Cauca, Colombia, deja un muerto y 14 heridos

Colombia.-Al menos un muerto y 14 heridos en un ataque con explosivos en la región del Cauca, en el suroeste de Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 28 Jan (EUROPA PRESS)

En un trágico suceso ocurrido la tarde de este martes, un ataque con drones cobró la vida de al menos una persona y dejó heridas a otras catorce, entre ellas una niña de ocho años, en El Plateado, Argelia, al sureste de Colombia. Este acto violento se llevó a cabo en una región rural del departamento del Cauca, conocida por la actividad de grupos armados como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El alcalde de Argelia, Osmán Duán, compartió el balance preliminar de víctimas y especificó que el ataque tuvo como objetivo a civiles que se congregaban frente a instalaciones policiales para expresar su repudio ante la muerte de dos jóvenes, uno de nacionalidad venezolana y otro colombiana, en un reciente "evento con la fuerza pública". Estos hechos aún están siendo investigados, según comentó el funcionario a Caracol.

Duán describió el ambiente como "confuso" y "triste", lamentando el resurgimiento de la violencia y el desorden público en su comunidad, evocando tiempos de conflicto que muchos creían superados. "Se repiten episodios de otros tiempos que considerábamos ya habían pasado (...) vemos que nuevamente la conflictividad y todo el tema de alteración del orden público nos toca", expresó.

Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca, informó sobre el estado de las víctimas, mencionando que la niña de ocho años es la más gravemente herida, siendo trasladada a Popayán para recibir atención médica. Los demás afectados están recibiendo cuidados en el hospital de El Plateado con lesiones leves a causa de las esquirlas y el aturdimiento. "Es muy lamentable esta situación; la emergencia sigue siendo atendida y la comunidad continúa en pánico", agregó.

Hasta el momento, ninguna organización ha reivindicado la autoría del atentado, aunque reportes de El Heraldo señalan al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC como presuntos responsables. Este lamentable evento subraya la tensión y el desafío constante a la seguridad y la paz en regiones de Colombia aún afectadas por el conflicto armado.