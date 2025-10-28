Augusto Ocampo asume como ministro interino de Justicia en Colombia tras renuncia de Montealegre

Colombia.- Augusto Ocampo asume el cargo de ministro interino de Justicia de Colombia tras la renuncia de Montealegre - MINISTERIO DE JUSTICIA DE COLOMBIA EN X

COLOMBIA, 28 Oct (EUROPA PRESS)

Augusto Ocampo, quien se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia de Colombia, tomó posesión como ministro interino de Justicia después de la reciente dimisión de Eduardo Montealegre. Este último renunció a su cargo manifestando su "profunda indignación" por la absolución del expresidente Álvaro Uribe, una decisión que planea impugnar.

Hasta que se nombre un ministro titular, la dirección temporal del ministerio recaerá en Ocampo, quien continuará ejerciendo las responsabilidades de su posición actual, conforme lo estipula el decreto firmado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Jaramillo está encargado de las funciones presidenciales durante la visita del presidente Petro al Oriente Próximo.

Montealegre anunció su renuncia a través de una carta en la que criticaba duramente la liberación de Uribe, a quien tildó de "criminal de guerra" y "corrupto". Esta decisión ocurrió poco después de su propuesta de ley sobre una Asamblea Constituyente, así como tras la apertura de una investigación en su contra por parte de la Procuraduría General. Se le acusa de interferir indebidamente en un proceso judicial y de propagar "mensajes de odio" e "información falsa" contra la defensa.

En su carta de renuncia, Montealegre también acusó al procurador general, Gregorio Eljach, de proteger a Uribe y criticó a otras instituciones del Estado, lo que podría derivar en investigaciones en su contra.